ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤Ï¡Ö¶õ¤²È¡×¤ÇÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä®Æâ²ñÈñ5000±ß¤ÎÀÁµá¤¬¡Ä¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ñÈñ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶õ¤²È¤ÎÄ®Æâ²ñ²ÃÆþ¤ª¤è¤Ó²ñÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËË¡Åª¤ÊµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤
Ä®Æâ²ñ¡Ê¼«¼£²ñ¡Ë¤Ï¡¢½»Ì±Æ±»Î¤ÎÏ¢Íí¤ä´Ä¶À°È÷¡¢½¸²ñ»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡ÆóÉ´Ï»½½¾ò¤ÎÆó¤Ë´ð¤Å¤¡ÖÇ§²ÄÃÏ±ïÃÄÂÎ¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÂ¸Î©¤Î¤¿¤á¤ÎË¡Åªº¬µò¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶è°è¤Ë½»½ê¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤Ç²ÃÆþ¤ò´õË¾¤¹¤ë¼Ô¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÇ¤°Õ²ÃÆþÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä®Æâ²ñ¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÄ®Æâ²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡Ö²ÃÆþ¤¬µÁÌ³¡×¡ÖÉÔÊ§¤¤¤Ï°ãË¡¡×¤Ê¤É¤È°ìÊýÅª¤ËÃÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ä®Æâ²ñ¡Ê¼«¼£²ñ¡Ë¤Ï°ìÈÌ¤ËÇ¤°ÕÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÃÆþ¡¦Âà²ñ¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡ÖÁêÂ³¤·¤¿¶õ¤²È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ®Æâ²ñÈñ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡¢»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢µ¬Ìó¾å¡Ö½à²ñ°÷¡×Åù¤Î°·¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âà²ñ¤äÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ÎÍ×ÈÝ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ä®Æâ²ñ¤ËÆþ¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¶õ¤²È¤ÎÄ®Æâ²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¤«¤Ï¡¢Ä®Æâ²ñ¤ËÆþ¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä®Æâ²ñÈñ¤Ï¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¤äÄ®Æâ¤ÎÀ¶ÁÝ¡¢ËÉÈÈ¥Ñ¥È¥íー¥ë¡¢½üÀãÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶õ¤²È¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¥´¥ß¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²È¤ÏÉÔ¿³¼Ô¤Î¿¯Æþ¤ä²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä®Æâ²ñ¤¬¹Ô¤¦ËÉÈÈ¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×À¤ÈÉéÃ´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ä®Æâ²ñ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Ë´é¸«ÃÎ¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÍøÍÑÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÙÊ§¤¤¤«Âà²ñ¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò
¶õ¤²È¤ÎÄ®Æâ²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢º£¸å¤Î¶õ¤²È¤ÎÍøÍÑÍ½Äê¤â¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¶õ¤²È¤òÇäµÑ¤·¤¿¤ê¼è¤ê²õ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¼êÊü¤¹Í½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ä®Æâ²ñÈñ¤òÌµÍý¤Ë»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾Íè½»¤àÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¶õ¤²È¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä®Æâ²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¾ì¹ç¤â¡¢Ä®Æâ²ñÈñ¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¤²È¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¾ìÌÌ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ä®Æâ²ñ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ª¤è¤Ó²ñÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤ÎÍøÍÑÍ½Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
Ä®Æâ²ñ¤ÏÇ¤°Õ²ÃÆþÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä®Æâ²ñÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤ÎÄ®Æâ²ñÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤â»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¶õ¤²È¤Ë½»¤àÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢Ä®Æâ²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä®Æâ²ñÈñ¤Ï¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¤äÄ®Æâ¤ÎÀ¶ÁÝ¡¢ËÉÈÈ¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î°Ý»ý¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°Èñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤Ç¤â´Ø¤ï¤ê¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
