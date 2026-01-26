脈ナシですね。

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでジェームズ・ガン監督と厚い信頼関係を結んだクリス・プラット。現在ガンは新DCユニバースの代表を務めており、世界的ヒーロー役のキャスティング実権を握っている。

そんな新DCユニバースにて空いている役の“本丸”となるのが、バットマン／ブルース・ウェイン役だ。世界中で知らぬ者はいない超人気ヒーロー。適齢の男性俳優なら、誰もがそのマントを狙うだろう。実際、すでにバットマン役を熱望する役者たちから多くのアプローチが寄せられていることを、ガンは以前に。

さらにガンといえば、一度起用した俳優を“常連”的に再起用することも多い人情派のフィルムメーカー。事実、DC『スーパーマン』（2025）でも『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』など過去作からの引き抜き再起用があった。そんな中で、クリス・プラットのDC参戦にも密かな期待がかけられているのだ。

実はプラットも、将来的にDCユニバースで仕事をするための話し合いを行なっていたと、米にて明らかにしている。候補となりうるキャラクターがいくつかあり、ガンもおそらく同意見でいるというのだが、現時点では具体的な予定はなし。「どんなキャラクターになるかは正直わかりません。でも、彼とまた仕事ができればと思っています」と語った。

そんなプラットは、バットマン役を意識してガンにアプローチしてみたことがあったという。しかし、返ってきた返答はアッサリしすぎたものだったようだ。

「僕がバットマンのマスクを被った画像を送ったんです。ジェームズに対してちょっと積極的に。フォトショップで作ったんです。そしたら彼は“ハハ”とだけ。どうやら、僕がバットマンになることはなさそうです。」

ちなみにプラットのバットマン役については、ガンも以前「ノー」とキッパリ。「他の役ならイエス」と答えていることから、やはり別の機会が訪れることはありそうだ。

バットマン役を巡っては、直近では「スーパーナチュラル」のジェンセン・アクレスが「」と口にしている。ジェームズ・ガンが率いる新DCユニバースでは、単独映画『バットマン：ブレイブ・アンド・ボールド』が計画中。ガンのによれば、バットマン役のキャスティングはまだ行われていない。

