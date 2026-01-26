¡Ú¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×´Æ½¤! ¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÍÈ¤²·Ü¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ê¤É9¾¦ÉÊ¤òÅì³¤¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1·î30Æü¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡ß¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó ÃÏ¸µ°¦¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î3¸©(°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©)¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
À¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡ß¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó ÃÏ¸µ°¦¤Þ¤Ä¤ê
Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°È¯¾Í¤Îµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¹¥ï¥¤¥Õ¡¼¥É¤È½é¤á¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢Æ±Å¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸¸¤Î¼ê±©Àè¡×¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡¢¿É¤µ¤ÈÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤ÄÈëÅÁ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤äÁÚºÚ¡¢ÍÈ¤²¤â¤Î¤Ê¤ÉÁ´9ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÎÂ¥Êª¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÄ»ÃË¡×¤¬¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦ÉÕ¤ ÍÈ¤²·Ü¡×(273.24±ß)¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡ÖÍÈ¤²·Ü¡×¤Ë¡¢ÊÌÅº¤¨¤Î¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¸¤Î¼ê±©Àè¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤È¿ÉÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó ¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦ÉÕ¤ ÍÈ¤²·Ü¡×(273.24±ß)
¡Ö¾Æ¤Ä»¤ª¤à¤¹¤Ó ¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÆþ¤ê¡×(280.80±ß)¤Ï¡¢¤´ÈÓ¡¢¾Æ¤Ä»¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ë¡¢¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¡£
¡Ö¾Æ¤Ä»¤ª¤à¤¹¤Ó ¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÆþ¤ê¡×(280.80±ß)
¡Ö²¹¶ÌÅâÍÈ¤²Ð§¡×(753.84±ß)¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅâÍÈ¤²¤Ë¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤ò¸ú¤«¤»¡¢²¹¶Ì¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¿Ê¤à°ìÉÊ¡£
¡Ö²¹¶ÌÅâÍÈ¤²Ð§¡×(753.84±ß)
¡Ö»Ý¿É¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¥É¥Ã¥°¡×(356.40±ß)¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡Ö»Ý¿É¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¥É¥Ã¥°¡×(356.40±ß)
¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¹á¤ë·Ü¤Á¤ã¤óÉ÷¥Ñ¥¹¥¿(¾ßÌýÌ£)¡×(594±ß)¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö·Ü¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¹á¤ëÏÂÉ÷¾ßÌý¥À¥ì¤Ç·ÜÆù¤ÈÌîºÚ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¹á¤ë·Ü¤Á¤ã¤óÉ÷¥Ñ¥¹¥¿(¾ßÌýÌ£)¡×(594±ß)
¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë»³¥¥ã¥Ù¤Á¤ã¤ó(¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦Æþ¤ê»Ý±ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°)¡×(257.04±ß)¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Ý±ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¿¶¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¥µ¥é¥À¡£
¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë»³¥¥ã¥Ù¤Á¤ã¤ó(¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦Æþ¤ê»Ý±ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°)¡×(257.04±ß)
¡Ö¤Í¤®¥À¥¯ÆÚ¥¬¥ÄÅâÍÈ¤²(¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿ÉÌ£¤À¤ì)¡×(354.24±ß)¤Ï¡¢¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÆÚ¥¬¥ÄÅâÍÈ¤²¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¸ú¤¤¤¿¿ÉÌ£¤À¤ì¤ò¤«¤±¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Í¤®¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë°ìÉÊ¡£
¡Ö¤Í¤®¥À¥¯ÆÚ¥¬¥ÄÅâÍÈ¤²(¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿ÉÌ£¤À¤ì)¡×(354.24±ß)
¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤Á¤¯¥¥å¡¼(¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º)¡×(321.84±ß)¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¸½¡£¤Á¤¯¤ï¤Ç¤¤å¤¦¤ê¤ò´Ý¤´¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ç¿©¤Ù¤ë°ìÉÊ¡£
¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤Á¤¯¥¥å¡¼(¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º)¡×(321.84±ß)
¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦ ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×(254.88±ß)¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¼Ò¤È¤Î3¼ÒÏ¢·È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¸¸¤Î¼ê±©Àè¤ÎÌ£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡£¥Á¥¥ó¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿´Å¿É¤¤¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢ÊÌÅº¤Î¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ë°ìÉÊ¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï1·î28Æü¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó ¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦ ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×(254.88±ß)
