NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ßÃæ¹ñÅÅÎÏ¡¢LLM¡Ötsuzumi2¡×¤ò³èÍÑ¤·ÅÅÎÏ¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿LLM¹½ÃÛ¤Ø
Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤ÈNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï1·î26Æü¡¢NTT¤¬³«È¯¤·¤¿LLM¡ÊLarge Language Models¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë)¡Ötsuzumi2¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÅÎÏ¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿LLM¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¸¡¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
tsuzumi2
¡û¸¡¾Ú¤ÎÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê
ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Îá¤ä³Æ´±¸øÄ£¤Îµ¬À©¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç¸·³Ê¤Ê´ð½à¤ËÂ§¤Ã¤¿¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸øÅªµ¡´Ø¤ØÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¤Ïµ¬À©¤Ê¤É¤Ø¤Î½àµò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î»ñÎÁºîÀ®¤ä³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤ÈNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ç¤Ë»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤ª¤è¤Ó³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊAI¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³Å¬ÍÑ¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢AI¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢RAG¡ÊRetrieval-Augmented Generation¡§¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈÆÍÑÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ³Î¤Ë²óÅúÀ¸À®¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë½½Ê¬¤ÊÀºÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Î¾¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¸ì½èÍý¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëLLM¡Ötsuzumi2¡×¤ËÅÅµ¤»ö¶È¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¤Î¶ÈÌ³¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³Åª¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê²óÅúÀ¸À®¡¢ÆÈ¼«¤Î¶ÈÌ³¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÅÅÎÏ¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿¤ÎLLM¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûÎ¾¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¡Ötsuzumi2¡×¤ËÃæ¹ñÅÅÎÏ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊó¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê´ÑÅÀ¤ÇÁªÄê¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿LLM¤Î¹½ÃÛ¤È¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
2026Ç¯1·î¤«¤é3·îËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦²Ã¹©¡¢¡Ötsuzumi2¡×¤Î³Ø½¬¡¢¸¡¾Ú¡¦ÀºÅÙÉ¾²Á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤³¤³¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿LLM¤ÎÀºÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦²Ã¹©¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤¬Æ±¼Ò¤Î¼ÒÆâ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¼ê°ú¡¢²áµî¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ø¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤Ê¤É¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢»²¾ÈÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿¤òÃæ¿´¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¥Ç¡¼¥¿¤òLLM¡Ötsuzumi2¡×¤Î³Ø½¬¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¼°¤Ø²Ã¹©¤¹¤ë¡£
¡Ötsuzumi2¡×¤Î³Ø½¬¤Ç¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬²Ã¹©¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¡Ötsuzumi2¡×¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢ÅÅµ¤»ö¶È¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊó¤ËÆÃ²½¤·¤¿LLM¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¡¾Ú¡¦ÀºÅÙÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤¬¶ÈÌ³¤ÇÄ´¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤»ö¹à¤ò¤Þ¤È¤á¤¿QA½¸¤òºîÀ®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Ø½¬Á°¸å¤Î¡Ötsuzumi2¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤»ö¶È¶¦ÄÌ¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊó¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙÀµ³Î¤Ë²óÅú¤Ç¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÃæ¹ñÅÅÎÏ¤ÎÀºÅÙÉ¾²Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ötsuzumi2¡×¤ËºÆ³Ø½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢LLM¤ÎÀºÅÙ²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¡£
tsuzumi2
