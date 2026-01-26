EXO¡¢2Ç¯6¥«·î¤Ö¤ê¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVERXE¡Ù¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¡ªÆüËÜ¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ
EXO¤Î8th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVERXE¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¹âÉ¾²Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡¢2Ç¯6¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿EXO¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEXO¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ë¹æµã¡Ä´¶Æ°¥·¥ç¥Ã¥È
Àè¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ»ï¡ØForbes¡Ù¤¬¡Ö2026Ç¯¤ËºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëK-POP¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNME¡Ù¤¬Áª¤Ö¡Ö2026Ç¯¤ËºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çäºî¡×¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØNME¡Ù¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¸å¡¢5ÅÀËþÅÀÃæ4ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÉÕ¤±¡¢¡ÖEXO¤Ï¾ï¤Ë¡¢À¤³¦´Ñ¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¿¡È¥¢¥ë¥Ð¥à·¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¹¤²¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Øtmrw Magazine¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCrown¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖEXO¤Î¼«¿®¤ÈÀ®½Ï¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤¿Àë¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£¥ì¥¬¥·¡¼¤È·ÑÂ³À¤ò¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤°EXO¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¶Ê¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCLASH¡Ù¤Ï¡ÖEXO¤Î8th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVERXE¡Ù¤Ï¡È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿¡¼¡É¤À¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¿·¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EXO¤Ï¡ØREVERXE¡Ù¤Ç¡¢iTunes¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É11ÃÏ°è¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦46ÃÏ°è¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎQQ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡ÊÇä¾å³Û300Ëü¿ÍÌ±¸µÄ¶¡ËÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÁí¹ç¤ª¤è¤Ó´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯»±²¼¤Î5¤Ä¤Î²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÅý¹çK-POP¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï1°Ì¤«¤é9°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢KuGou¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢AWA¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àµÞ¾å¾º1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
