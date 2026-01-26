ZEROBASEONE¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¡È¿·Ïº¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¸ø³«¡ª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼É÷¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
ZEROBASEONE¡ÊZB1¡Ë¤¬¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ZEROBASEONE¤Ï1·î25Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRE-FLOW¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛZB1¡¢¡È½ãÇò¥¹¡¼¥Ä¡É¤ÇÌ¥¤»¤ë°µÅÝÅª¥«¥ê¥¹¥Þ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¿·Ïº¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿ZEROBASEONE¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¡¼¥±¤ä²Ö¾þ¤ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤Ê¤«¡¢²Ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿9¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢ZEROSE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRE-FLOW¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ºòÇ¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEVER SAY NEVER¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó5¤«·î¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¿·ºî¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯6¥«·î´Ö¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ZEROBASEONE¤¬¡¢»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶¾ð¤ä½Ö´Ö¤ò¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ZEROBASEONE¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRE-FLOW¡Ù¤Ï¡¢2·î2Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
