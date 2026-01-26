¡È·ÝÇ½¿ÍÀ¤³¦6°Ì¤Îµð³ÛÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¡É¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤¬ÊÛ¸î¤Ø¡Ä²áµî¤ËNewJeansÁÊ¾Ù¤òÃ´Åö
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼·óÇÐÍ¥¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬¡¢´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿ÍÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë¤òÁªÇ¤¤·¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÎÄÉÄ§¶â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
1·î26Æü¡¢¤¢¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏÀ¤½¡¤òÁªÇ¤¤·¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î²ÝÀÇ½èÊ¬¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡Åª¼êÂ³¤¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAPEC²ñ¾ì¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿·³Éþ»Ñ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢À¤½¡¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¤ÎÀìÂ°·ÀÌó²òÌóÁÊ¾Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏÃ¦ÀÇ¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ñÀÇÄ£¤«¤é200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎÀÇ¶â¤Î¤¦¤ÁÎòÂåºÇ¹âµ¬ÌÏ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÃæ¹ñ¤Î½÷Í¥¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ê¤É¤ËÂ³¤¡¢6°Ì¤ËÅö¤¿¤ë¶â³Û¤À¡£
¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä´ºº4¶É¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Ë¡¿Í¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢¼ÂÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
45¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½êÆÀ¤òÊ¬ÇÛ¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î½êÆÀÀÇÎ¨¤è¤ê20¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿ÊØË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥¦¥ÌÂ¦¤Ï²ÝÀÇÅ¬ÈÝ¿³¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÂ°»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡ÖÅ¬Ë¡¤Ê¼êÂ³¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁÂÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï2025Ç¯7·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢·³³ÚÂâ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÉþÌ³Ãæ¤À¡£½üÂâ¤Ï2027Ç¯1·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥ß¥ó¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö´éÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£