EXILE TAKAHIRO¡Ö²æ¤Ê¤¬¤é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¼êÉÁ¤³¨¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÏÃÂê¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÀ¨¤¤¡×¡ÖÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤Ë´¶Æ°¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛEXILE TAKAHIRO¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û41ºÐEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÀ¨¤¤¡×À¾¶å½£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¼êÉÁ¤³¨¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë
2022Ç¯¤ÎÀ¾¶å½£¿·´´Àþ³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¼ÖÎ¾¡ÖChoo Choo À¾¶å½£ TRAIN¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿TAKAHIRO¡£Æ±Æü¤ËÆ±¼ÖÎ¾¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç Åö»þ¤Î²¼³¨¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þshow¡ª¡ª¡×¤È¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²¼ÉÁ¤¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£À¾¶å½£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤â¹¹¿·¤·¡¢º´²ì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½©¤ÎÂçº×¡ÖÅâÄÅ¤¯¤ó¤Á¡×¤ÎÂä»³¤È¸¤¤äÇ¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¤Ê¤¬¤é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÄ«Êý¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤Ë´¶Æ°¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÀ¨¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ÆÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤²Ä°¦¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û41ºÐEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÀ¨¤¤¡×À¾¶å½£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¼êÉÁ¤³¨¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë
¢¡TAKAHIRO¡Ö²æ¤Ê¤¬¤é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¼êÉÁ¤³¨ÈäÏª
2022Ç¯¤ÎÀ¾¶å½£¿·´´Àþ³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¼ÖÎ¾¡ÖChoo Choo À¾¶å½£ TRAIN¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿TAKAHIRO¡£Æ±Æü¤ËÆ±¼ÖÎ¾¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç Åö»þ¤Î²¼³¨¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þshow¡ª¡ª¡×¤È¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²¼ÉÁ¤¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£À¾¶å½£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡TAKAHIRO¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤Ë´¶Æ°¡×¤ÎÀ¼
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤Ë´¶Æ°¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÀ¨¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ÆÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤²Ä°¦¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û