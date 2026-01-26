»àµî¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤´Ú¹ñ²Î¼ê¤Î¡ÈºÇ¸å¤Îº¯À×¡É¤¬¾Ã¤¨¤¿¡¡¥â¥Î¥Þ¥Í²Î¼ê¤Î¹ðÇò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡×
²Î¼ê¤Î¥¥à¡¦¥¸¥Î¤¬¡¢¸Î¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¸¥Î¤Ï1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÄ¹Ê¸¤ÎÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ä¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤¬»àµî
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢À¸Á°¡¢¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º¯À×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥à¡¦¥¸¥Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«ÊÌ¤Î¿Í¤¬Èà¤ÎÈÖ¹æ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ÎºÇ¸å¤Îº¯À×¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö»ý¤Á¼ç¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹¥¤¤À¤Ã¤¿Â¸ºß¤ÎºÇ¸å¤Îº¯À×¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¾Ã¤¹¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ã¤½¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÂØ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢ÆÉ¤à¼Ô¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¸¥Î¤Ï²áµî¡¢JTBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØHIDDEN SINGER 2¡Ù¤Î¥Õ¥£¥½¥óÊÔ¤Ë¥â¥Î¥Þ¥ÍÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀµ¼°¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¿´¤È±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯3·î10Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯43ºÐ¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¥à¡¦¥¸¥Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°¥Åé¤ÈÄÉÅé¤ÎÊ¸¾Ï¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë