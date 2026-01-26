¡ÖBE@RBRICK¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤¬¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤Î³«ºÅµÇ°¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯400%¤â
¡¡2026Ç¯1·î7Æü¤è¤êÏ»ËÜÌÚ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2·î2Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµÇ°Å¸¡£30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖBE@RBRICK¡×¥·¥êー¥º¤È¡ÖTamagotchi¡Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ÖBE@RBRICK¡ßTamagotchi¡×¤ò¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,150±ß¡£ÈÎÇä¤Ï1·î7Æü¤è¤ê¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤Ä¾±Ä³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï1·î10Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖBE@RBRICK¡ßTamagotchi¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î7ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§7,150±ß
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥ºÌó70mm¡Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ü¥±ー¥¹¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
È¯Çä¸µ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥é¥áÆþ¤ê¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÏÆýÇò¥¯¥ê¥¢¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Å¸Í÷²ñ²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ï1·î7Æü¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤Ä¾±Ä³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢1·î10Æü¤è¤êÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚBE@RBRICK¡ßTamagotchi¡Û
¡ÖBE@RBRICK Tamagotchi¡ßBE@RBRICK 400%¡×¤âÅÐ¾ì
¡¡¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤è¤ê¡¢¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤Î³«ºÅµÇ°¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡ÖBE@RBRICK Tamagotchi¡ßBE@RBRICK 400%¡×¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤â¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤Ç1·î7Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
È¯Çä¸µ¡§¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤
ÈÎÇä¸µ¡§¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È
