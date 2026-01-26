¡Úµð¿Í¡Û¥¥ã¥ó¥×£±·³¥¹¥¿¡¼¥ÈÍÎÏ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹¡Ö³«Ëë£±·³¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¡×¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬£²£¶Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±£¶Æü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÐÄÍ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¥ã¥ó¥×£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¶â¤ÎÍñ¤Ï¡Ö³«Ëë£±·³¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡Ë£²·³¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê£±·³¤Ë¤¤¤ëÊý¤¬´ÆÆÄ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£