¥ô¥§¥ì¥À¤Î¥®¥Õ¥È¤ËÃíÌÜ♡¥Þ¥Þ¤È¥Ù¥Óー¤òÊñ¤à¸ÂÄê¥¿¥Ã¥Á¥±¥¢¥»¥Ã¥È
Ç¥¿±´ü¤«¤é»º¸å¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Óー¤È¤ÎËèÆü¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¥±¥¢¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥ô¥§¥ì¥À¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¡õ¥Ù¥Óー ¥¿¥Ã¥Á¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¿´¤ÈÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡£À¤³¦Ãæ¢¨¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥ô¥§¥ì¥À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¢Êª¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹♡
Ç¥¿±´ü¤«¤é»È¤¨¤ë¥Þ¥¶ー¥º¥ª¥¤¥ë
¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¶ー¥º ¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢Ç¥¿±½é´ü¤«¤é»º¸å¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ËÅ¬¤·¤¿¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥ª¥¤¥ë¡£¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÀ¤â¤â¡¢¥Ò¥Ã¥×¡¢¥Ð¥¹¥È¤Þ¤ÇÁ´¿È¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¤¬È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©°õ¾Ý¤Ø¡£²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤È¤æ¤ë¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥×¥µ¤«¤éÉÒ´¶È©¤Î¿·Äó°Æ¡£¡ÖME¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ön¡×¤Ç¤æ¤é¤®¤Ë¤¯¤¤Æ©ÌÀÈ©¤Ø
¿·À¸»ù¤«¤é»È¤¨¤ë¥Ù¥Óー¥ª¥¤¥ë
¡Ö¥«¥ì¥ó¥É¥é ¥Ù¥Óー¥ª¥¤¥ë(Ìµ¹áÎÁ)¡×¤Ï¡¢¿·À¸»ù¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥Ç¥ê¥±ー¥ÈÈ©¸þ¤±¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¡£·Ú¤¤´¶¿¨¤ÇÈ©¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢Á´¿È¤ÎÊÝ¼¾¤ä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¤Ê¤É¤Î³°Åª»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ô¥§¥ì¥À¡Ö¥Þ¥Þ¡õ¥Ù¥Óー ¥¿¥Ã¥Á¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡×
²Á³Ê¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¿ôÎÌ¸ÂÄê¿·È¯Çä
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥¶ー¥º ¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë(100mL)¡¿¥«¥ì¥ó¥É¥é ¥Ù¥Óー¥ª¥¤¥ë(Ìµ¹áÎÁ)(10mL)
¢¨À¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å
ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Â£¤êÊª♡
¡Ö¥Þ¥Þ¡õ¥Ù¥Óー ¥¿¥Ã¥Á¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢½Ð»º½àÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥®¥Õ¥È¡£
¥Þ¥Þ¤ÎÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¡¢¥Ù¥Óー¤ÎÈ©¤ò¼é¤ë2ËÜ¤¬Â·¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥ô¥§¥ì¥À¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö