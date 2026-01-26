¥ì¥¯¥µ¥¹ºÇ¿·¡Ö4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ºÇ¾åµé¤è¤ê¡Ö510Ëü±ß¥ª¥È¥¯¡×¤Ç¡Ö1ÈÖÇ³Èñ¤¬¥¤¥¤¡×¡È3Îó6¿Í¾è¤ê¡É»ÅÍÍ¡ª ¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤Ë¤Ï²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬¤â¤êÂô»³¡ª À®¸ù¼Ô¤ËÁê±þ¤·¤¤¡ÖLM¡×¤ÎºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡Ä
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦²á¤´¤»¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ï°ìÃÊ¤ÈË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡Ö4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬¸Ø¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÖLM¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡LM¤Ï¡¢°ÜÆ°¤òìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯7·î17Æü¤Ë¤Ï°ìÉô²þÎÉ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢8·î1Æü¤«¤éÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ä¸åÀÊ¤Îµï½»À¤¬¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤é¤ì¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÂæ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡LM¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï2020Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Åö½é¤ÏÃæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤Ë¸½¹Ô¤È¤Ê¤ë2ÂåÌÜ¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤È´ðËÜ¹½Â¤¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹ÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¹âµé´¶¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹ÔLM¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢2Îó¥·¡¼¥È4¿Í¾è¤ê¤Î¡ÖLM500h EXECUTIVE¡×¤È¡¢3Îó¥·¡¼¥È6¿Í¾è¤ê¤Î¡ÖLM500h version L¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¼þÊÕ¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ©¿¶ºà¡¦µÛ²»ºà¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤äÈù¿¶Æ°¤òÄã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ¾ÈÌÀ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Î¾å¸Â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËEXECUTIVE¤Ç¤Ï¡¢¸åÀÊÍÑ¤ÎÁàºî¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ø½¸Ìó¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¤ä¾®ÊªÃÖ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹»þ´Ö°ÜÆ°»þ¤Î²÷Å¬À¤¬°ìÁØ¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢LM¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢3Îó6¿Í¾è¤ê¤Îversion L¤Ç¤¹¡£version L¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5125mm¡ßÁ´Éý1890mm¡ßÁ´¹â1955mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3000mm¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÁ´¼Ö¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤äÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï19¥¤¥ó¥Á¤ÎÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤ò´Þ¤à4¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢1ÎóÌÜ¤«¤é3ÎóÌÜ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ËËÜ³×¥·¡¼¥È¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥½¥ê¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ±ûÀÊ¤òÀß¤±¤Ê¤¤2ÀÊ¡ß3Îó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ÎÀÊ¤Ç¤âÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÎóÌÜ¤Ë¤ÏÅÅÆ°¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤äÂç·¿¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Þ¤ÇÈ÷¤ï¤ê¡¢²÷Å¬À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ÏÄ·¤Í¾å¤²¼°¤Ç¡¢²Ù¼¼¤ò½ÀÆð¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊÍÑ¤Î14¥¤¥ó¥ÁÅÅÆ°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢2ÎóÌÜ¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ÎÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤«¤éÄ¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ë¤Û¤«¡¢²»À¼Ç§¼±¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¼Ö¤ËÅÅÆ°¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢Æüº¹¤·ÂÐºö¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Lexus Safety System¡Ü¤òÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¡£½ÂÂÚ»þ¤Î±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢Ãó¼ÖÁàºî¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¤ò´Þ¤à¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹ ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÁ´¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¤Ç¡¢2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÁ°¸å¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ275PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯460Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¼°AWD¤Ç¤¢¤ëDIRECT4¤È6Â®AT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È³ê¤é¤«¤µ¤òÎ¾Î©¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï13.8km¡¿L¤Ç¡¢LM¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÄãÇ³Èñ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡LM500h¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢version L¤¬1500Ëü±ß¡¢EXECUTIVE¤¬2010Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Ï510Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢LM¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹âµé¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤òË¤«¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£