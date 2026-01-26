ºå¿À¡¡5·î8Æü¤«¤é¤ÎDeNA3Ï¢Àï¤Ç¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡¡2·³¤Ç¤â5·î4Æü¤«¤é¤Î¹Åç3Ï¢Àï¤Ç¼Â»Ü
¡¡ºå¿À¤Ï26Æü¡¢5·î8¡Á10Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡3Æü´ÖÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤É¤â¤Þ¤Ä¤ê¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖKIDS¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÆþ¾ì¼ÔÀèÃå7000¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼êÌ¾¤Î¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê·Ç½Ð¡×¤Ïº£Ç¯¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ËÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¡×¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¡¦ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£5·î4¡Á6Æü¤Î¹Åç3Ï¢Àï¡ÊSGL¡Ë¤ÎÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¡Ö¥³¥é¥Ã¥¡¼³Ø½¬Ä¢¡×¤òÆâÌî¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì¤Î¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¶¡¡¢³ÆÆüÀèÃå1000¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖKIDS²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£