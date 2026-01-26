µÜÂôÉ¹µû¡Ö²º¤ä¤«¡×¥¥ã¥é¤«¤é°õ¾Ý¤¬¤é¤ê¡¢¡È¥À¡¼¥¯¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÂçºå¤ËÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¡¦µÜÂôÉ¹µû¤¬26Æü¡¢Âçºå¡¦¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¶É¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¿·¶ÃÏ¤Î¡È¥À¡¼¥¯¡É¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡Ä¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÎµÜÂôÉ¹µû
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¾¾²¼Æà½ï¼ç±é¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤¬É×¤Î°äÂÎ¤ò¸íÇ§¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¿Í¤Î¿´¤Î½¹¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºîÉÊ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤È¹¬¤»¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËºÊ¤¬²¼¤¹·èÃÇ¤¬²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤ò¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡µÜÂô¤Ï¡¢¥´¥·¥Ã¥×»¨»ï¡Ö½µ´©¥ê¡¼¥¯¡×¤Îµ¼Ô¡¦Å·Æ¸ÌïÀ¸Ìò¡£Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Á´¹ñ»æ¤ÎÂç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£µ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿·Ê¹¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤ò¤â¤Ä¡£¼èºàÂÐ¾Ý¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉ¤¤¹þ¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¡¡µÜÂô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤ò¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÑ³¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢°õ¾Ý¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¡¢¡ÖÆÇ¤Î¤¢¤ë¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¿ÍÊª¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¸ÀµÚ¡£Âçºå¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Íý²ò¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡Ö¥À¡¼¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¸½¾ì¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢¾Ð¤¤¤¬ÂÑ¤¨¤Ê¤¤¡£Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¾²¼¤µ¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¢£Âè4ÏÃ¡Ê1·î26ÆüÊüÁ÷¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
²ÈÂ²¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç·Ù»¡¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿À»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¡ÖÎÜÈþ¡ÊÎÜÈþ»Ò¡¿ÇòµÜ¤ß¤º¤Û¡Ë¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¤¤¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Ö»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë°ì¼ù¤Ë¡¢À»»Ò¤Ï·Ù»¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¼«¼ó¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤¬¡¢°ì¼ù¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Ç±£¤·ÄÌ¤½¤¦¡×¤Èº©´ê¡£ÅþÄìµö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤Äó°Æ¤Ë¶Ã¤¤ÈÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ëÀ»»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ÉÂç¡Ê»³ºê¿¿ÅÍ¡¡¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤ä°¡µ¨¡ÊµÈËÜ¼ÂÍ³¡Ë¤¬»¦¿ÍÈÈ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
ÍâÆü¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÎÜÈþ»Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÎÜÈþ»Ò¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅ·Æ¸¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤ÏÈà½÷¤Î»à¤Ë²¿¤«¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
ºá¤Î°Õ¼±¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ý¤Ä¤¡¢²ÈÂ²¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ëÀ»»Ò¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¼ê¤¬¤¤¤Ä°ì¼ù¤ËµÚ¤Ö¤«¤Èµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ë¬¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤¬»ÒÏ¢¤ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿À»»Ò¡£¿Æ¤Î¤»¤¤¤Ç¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤À¤È¤¤¤¦¼Ó½Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿À»»Ò¤Ï¡Ä¡£
¤½¤Îº¢¡¢À»»Ò¤Î¤³¤È¤Ç»×¤¤Çº¤à±ÉÂç¤«¤éºÆ¤ÓÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¸÷À»¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸÷À»¤Ï¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡Ä¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÎµÜÂôÉ¹µû
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¾¾²¼Æà½ï¼ç±é¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤¬É×¤Î°äÂÎ¤ò¸íÇ§¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¿Í¤Î¿´¤Î½¹¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºîÉÊ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤È¹¬¤»¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËºÊ¤¬²¼¤¹·èÃÇ¤¬²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤ò¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡µÜÂô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤ò¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÑ³¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢°õ¾Ý¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¡¢¡ÖÆÇ¤Î¤¢¤ë¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¿ÍÊª¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¸ÀµÚ¡£Âçºå¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Íý²ò¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡Ö¥À¡¼¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¸½¾ì¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢¾Ð¤¤¤¬ÂÑ¤¨¤Ê¤¤¡£Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¾²¼¤µ¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¢£Âè4ÏÃ¡Ê1·î26ÆüÊüÁ÷¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
²ÈÂ²¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç·Ù»¡¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿À»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¡ÖÎÜÈþ¡ÊÎÜÈþ»Ò¡¿ÇòµÜ¤ß¤º¤Û¡Ë¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¤¤¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Ö»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë°ì¼ù¤Ë¡¢À»»Ò¤Ï·Ù»¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¼«¼ó¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤¬¡¢°ì¼ù¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Ç±£¤·ÄÌ¤½¤¦¡×¤Èº©´ê¡£ÅþÄìµö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤Äó°Æ¤Ë¶Ã¤¤ÈÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ëÀ»»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ÉÂç¡Ê»³ºê¿¿ÅÍ¡¡¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤ä°¡µ¨¡ÊµÈËÜ¼ÂÍ³¡Ë¤¬»¦¿ÍÈÈ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
ÍâÆü¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÎÜÈþ»Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÎÜÈþ»Ò¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅ·Æ¸¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤ÏÈà½÷¤Î»à¤Ë²¿¤«¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
ºá¤Î°Õ¼±¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ý¤Ä¤¡¢²ÈÂ²¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ëÀ»»Ò¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¼ê¤¬¤¤¤Ä°ì¼ù¤ËµÚ¤Ö¤«¤Èµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ë¬¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤¬»ÒÏ¢¤ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿À»»Ò¡£¿Æ¤Î¤»¤¤¤Ç¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤À¤È¤¤¤¦¼Ó½Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿À»»Ò¤Ï¡Ä¡£
¤½¤Îº¢¡¢À»»Ò¤Î¤³¤È¤Ç»×¤¤Çº¤à±ÉÂç¤«¤éºÆ¤ÓÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¸÷À»¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸÷À»¤Ï¡Ä¡£