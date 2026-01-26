¡Ú Snow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ ¡Û¡¡ÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë½ª»ÏÂç¾È¤ì¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¤Ç³Ø¤ó¤À¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÊý¤Ë»ýÏÀÅ¸³«
Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤¬26Æü¡¢¥È¥Ã¥º ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Snow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ ¡Û¡¡ÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë½ª»ÏÂç¾È¤ì¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¤Ç³Ø¤ó¤À¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÊý¤Ë»ýÏÀÅ¸³«
¥È¥Ã¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥«¥ô¥¡¥Ã¥í»á¤È¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦ºÝ¤ÏàËÍ¤Ï´Á»ú¤Ç½ñ¤¤Þ¤¹¤Í¡Äá¤È¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ç½é¤á¤ÆËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£
º£²ó¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÂç¿ÍÀ¤Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤µ¤¬¡¢¥È¥Ã¥º¤¬Ä¹Ç¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Èþ°Õ¼±¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Ðí¤¤¤¿¤ê¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¤ÈÂç¾È¤ì¤Ç½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥º¤«¤é¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ïà¤¹¡¼¤´¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢à¡Ö¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¼ã´³(¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤«¤é)¾Ð¤¤À¼¤¬µ¯¤¤¿¡Äµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¡ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ëá¤Èµ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉÔËþ¤²¤ËÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢à¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¸«¤Ï¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤¹¤°¤ËÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¸¤ß¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÂç»ö¤ÊÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÃË¤È¤·¤ÆÃý¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤³¤½»ê¹â¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Â¤·»»Â¤·»»¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢°ú¤»»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£¥È¥Ã¥º¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Á¤ä¾åÉÊ¤µ¤¬ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅªá¤ÈÏÃ¤·¡¢àËÍ¼«¿È¤â¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÈþ¤·¤¤ÃË¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹á¤È¡¢¼«¿È¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥º¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤òÃåÍÑ¤·ÅÐ¾ì¡£
£²¤Ä¤Î³×¤Î·Ú¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢à¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÙ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íú¤¿´ÃÏ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÈè¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¡£á¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¡¢Â³¤±¤Æà¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ(¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î)¥ß¥é¥Î¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ªá¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÊü¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£
¥·¥ó¤ÈÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤µ¤é¤ËàÅìµþ¤ÎÃæ¿´¤«¤é¥ß¥é¥Î¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÌÊâ¤Ç¡£¤â¤·¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹á¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢à¤Ê¤ó¤«¡ÄÆü¡¹²ñ¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äá¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£
à¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤Æ¡Ê¼«¿È¤¬¡Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ËÏÃ¤¹ÉôÊ¬¤è¤ê¡¢°Õ³°¤ÈÏÃ¤¬°ï¤ì¤Æ¤ëÉôÊ¬¤Î¤Û¤¦¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëá¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²ñ¸«Ãæ¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡×¤È¡ÖÃãÌÜ¤Ãµ¤¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤À¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£
à¿¿ÌÌÌÜ¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¦Àþ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â1¸Ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆºÇ¶á¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ÈËÍ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡Äá¤È¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ6Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«¿È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÊý¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·Ç®ÊÛ¤¹¤ë¡¢àÃãÌÜ¤Ãµ¤áÁ´³«¤ÊÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û