£Ó£Ô£Õ£´£¸¡¡¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¶¦±é¤ÇàÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤êá¡Ö³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹ºê¤È¹Åç¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¡×
¡¡À¥¸ÍÆâ£·¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£Ô£Õ£´£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£µ¿Í¤¬£²£µÆü¡¢¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ã³²¼Ô¤È¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¡ÖÂè£²£±²ó¡¡¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á¾ã³²¼Ô¤È¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á¡×¡Ê¹Åç»Ô¼çºÅ¡Ë¤Ë¡¢ÈïÇú£¸£°¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÏÂÊ¸²½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ó£Ô£Õ£´£¸¤«¤é¤Ï¡¢ÃÓÅÄÍµ³Ú¡¢²¬Â¼Íü±û¡¢ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¢µ×Î±ÅçÍ¥²Ì¡¢Ê¼Æ¬°ª¤Î£µ¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÎÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÀï¸å£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯¤¯¤«¤ß¤·¤á¤ëº£¡¢º£²ó¤Î¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤È¡Öµ§¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¡£ÎÏ¶¯¤¤ÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¹ç¾§¤È¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë²Î¡¢¤½¤·¤Æ¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢Èøºê¤ÈÊ¼Æ¬¤¬³èÆ°¤¹¤ë¡ÖÀé±©ÄáÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¤ª¤ê¤Å¤ëÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬Æ¯¤¯¶¦Æ±ºî¶È½ê¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¡¢Ë¥À½ÉÊ¡¢ÌÚ¹©À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¼«¼çÀ½ÉÊÈÎÇä¡¢¡Ö¤¨¤ó¤¼¤ë¤Õ¤£¤Ã¤·¤å¡×¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤â´Þ¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£
¡¡µÙ·Æ¸å¤Ï¼çºÅ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¹Åç»Ô¤Î¾¾°æ°ìÕé»ÔÄ¹¤¬¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÈïÇú£¸£°¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¹Åç¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ô£Õ£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¹ç¾§¤Ç¤Ï¡¢ÈïÇú£¸£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£¸·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖÀÄ¶õ¤ò¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦¡×¤òÈäÏª¡£Èøºê¤Ï¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤ØÀÄ¶õ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ä³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹ºê¤È¹Åç¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö£³£¶£µÆü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡×¤ÎÈäÏª¸å¡¢¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¤Î¹ç¾§¤Ç¤Ï¡¢Ê¼Æ¬¤¬¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤äÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆàÊ¿ÏÂ¤½¤Î¤â¤Îá¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤È´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢»í¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹ç¾§¸å¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤È²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê±éÁÕ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ×Î±Åç¤â¡Ö¹Åç¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£