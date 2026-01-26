¼ÚÃÏ¸¢¤òÁêÂ³¤·¡ÖÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï7,000Ëü±ß¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¡È¾Íè7,000Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«?
¼ÚÃÏ¸¢¤òÁêÂ³¤·¤¿Êý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾ÍèÁêÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤«¤é¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ÚÃÏ¸¢¤Ë¤â²Á³Ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«?¡×
¡ÖÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·×»»¤µ¤ì¤ë¤Î¤«?¡×
¡ÖÉ¾²Á³Û¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÇä¤ì¤ëÃÍÃÊ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«?¡×
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤È¼ÂÀª²Á³Ê¤È¤¤¤¦¡ÈÆó¤Ä¤Î²Á³Ê¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤Î²Á³Ê¡¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¡¢ÉÔÆ°»º¼ÂÌ³¤Î»ëÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.¼ÚÃÏ¸¢¤Ë¤â¡Ö²Á³Ê¡×¤Ï¤¢¤ë
¼ÚÃÏ¸¢¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¸¢Íø¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë»ÈÍÑ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ò»ý¤Äºâ»º¸¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢
ÇäÇã¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢½êÍ¸¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÉ¾²Á¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤ÏÅÚÃÏ¤È·úÊª¤Î´Ø·¸¡¢ÃÏ¼ç¤È¤Î·ÀÌó´Ø·¸¤¬Íí¤à¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤Î¹Í¤¨Êý¤¬½êÍ¸¢¤è¤ê¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÚÃÏ¸¢É¾²Á¤Î´ðËÜ¹½Â¤
ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÚÃÏ¸¢¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼°¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÚÃÏ¸¢¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¡á¼«ÍÑÃÏÉ¾²Á³Û¡ß¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç
¤³¤Î¡Ö¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¡×¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬¸øÉ½¤¹¤ëÏ©Àþ²Á¿Þ¤Ë¡¢A¡ÁG¤Ê¤É¤Îµ¹æ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç70%¤ÎÃÏ°è
¼«ÍÑÃÏÉ¾²Á³Û1²¯±ß
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï7,000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?
¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÃÏ°è¤Î´·¹Ô¡×¡¢¡Ö¼ÚÃÏ¸¢¤ÈÄìÃÏ¤ÎÎÏ´Ø·¸¡×¡¢¡Ö²áµî¤Î¼è°ú¼ÂÂÖ¡×¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¡¦³¹Ï©¤´¤È¤Ë°ìÎ§¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¼ÚÃÏ·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢ÃÏ¼ç¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
4.¡Ö·ÀÌóÆâÍÆ¤¬¸·¤·¤¤¡áÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡ÖÃÏÂå¤¬¹â¤¤¡×¡¢¡Ö¹¹¿·ÎÁ¤¬½Å¤¤¡×¡¢¡Ö·úÂØ¤¨¾µÂú¤¬¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡ÖÉ¾²Á³Û¤â²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ï¡È²è°ìÅª¤Ê´ð½à¡É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤Î¸ÄÊÌº¹¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉ¾²Á³Û¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5.¼ÂÀª²Á³Ê(»Ô¾ì²ÁÃÍ)¤ÏÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤ò¼ÂºÝ¤ËÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤É¤ª¤ê¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂÀª²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ÂÀª²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×ÁÇ
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Âè15²ó¡¦Âè16²ó¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡ÖË¡Î§¡¦·ÀÌó¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6.¼ÚÃÏ¸¢¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â¡¢²Á³Ê¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤Ï?
¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åµ·¿Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¶¦ÍÁêÂ³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÃÏ¼ç¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¾µÂú¾ò·ï¤¬ÉÔÌÀ³Î
¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£É¾²Á³Û¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤Î·×»»ÍÑ¤Î¿ô»ú¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ï¡Ö¿Í¤È·ÀÌó´Ø·¸¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ÆÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÚÃÏ¸¢¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÄìÃÏ(ÃÏ¼çÂ¦¤Î¸¢Íø)¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÚÃÏ¸¢¤ÈÄìÃÏ¤ò°ìÂÎ¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡¦Åù²Á¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¡¦ÃÏ¼ç¤¬ÇäµÑ¤ËÁ°¸þ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤Î¼ÂÀª²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢ÄìÃÏ¤È¤Î´Ø·¸À°Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢É¾²Á³Û¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
7.ÁêÂ³¤Î¾ìÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÉ¾²Á¡×¤È¡ÖÀïÎ¬¡×¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È
ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÂ³¸å¤ÎÇäµÑ¡¦³èÍÑ¡¦¶¦Í²ò¾Ã¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¡¦¸ò¾Ä²ÄÇ½À¡¦Ë¡Î§´Ø·¸¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢
ÀÇÌ³¤Ï¡ÖÉ¾²Á³Û¡×¡¢¼ÂÌ³¤Ï¡Ö¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¡×
¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
¼ÚÃÏ¸¢¤Î²Á³Ê¡¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼ÚÃÏ¸¢¤Î²Á³Ê¡¦É¾²Á¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¼ÚÃÏ¸¢¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¾²Á³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤«¡×¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò¸½¼Â¤Î²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£²Á³Ê¡¦Ë¡Î§¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡½¡½¤³¤ì¤é¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ÚÃÏ¸¢ÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º´²ÅÅÄ ±Ñ¼ù ¤µ¤«¤¿ ¤Ò¤Ç¤ ¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£1991Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÙ»Î¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡¢¼ç¤ËÍ»»ñ±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬´ë²è¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸åÉÔÆ°»º¡¦·úÀß¶È³¦¤Ë¿È¤òÅ¾¤¸¡¢·úÇäÊ¬¾ù¡¢ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀßÅù¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÇäÇã¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¡¢2023Ç¯8·î¤ËÆÈÎ©¡£ÃÏ¼ç¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î³«¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢2µé·úÃÛ»Î¡¢FP2µé¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://athena-ptr.co.jp/
¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤äÌÜÅª¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Êª·ï¤ä»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢½êÍÉÔÆ°»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢³«È¯¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÍÑÅÓÊÑ¹¹¡¢ÇäµÑ¡¢¸ò´¹¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¡¦ÀïÎ¬Åª¤Ê´ë²èÄó°Æ¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£´ë²è·×²è¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¡¢Àß·×¡¢¹©»ö¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¼ÚÃÏ¸¢¤Ë¤â²Á³Ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«?¡×
¡ÖÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·×»»¤µ¤ì¤ë¤Î¤«?¡×
¡ÖÉ¾²Á³Û¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÇä¤ì¤ëÃÍÃÊ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«?¡×
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤È¼ÂÀª²Á³Ê¤È¤¤¤¦¡ÈÆó¤Ä¤Î²Á³Ê¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤Î²Á³Ê¡¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¡¢ÉÔÆ°»º¼ÂÌ³¤Î»ëÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.¼ÚÃÏ¸¢¤Ë¤â¡Ö²Á³Ê¡×¤Ï¤¢¤ë
¼ÚÃÏ¸¢¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¸¢Íø¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë»ÈÍÑ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ò»ý¤Äºâ»º¸¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢
ÇäÇã¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢½êÍ¸¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÉ¾²Á¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤ÏÅÚÃÏ¤È·úÊª¤Î´Ø·¸¡¢ÃÏ¼ç¤È¤Î·ÀÌó´Ø·¸¤¬Íí¤à¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤Î¹Í¤¨Êý¤¬½êÍ¸¢¤è¤ê¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÚÃÏ¸¢É¾²Á¤Î´ðËÜ¹½Â¤
ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÚÃÏ¸¢¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼°¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÚÃÏ¸¢¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¡á¼«ÍÑÃÏÉ¾²Á³Û¡ß¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç
¤³¤Î¡Ö¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¡×¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬¸øÉ½¤¹¤ëÏ©Àþ²Á¿Þ¤Ë¡¢A¡ÁG¤Ê¤É¤Îµ¹æ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç70%¤ÎÃÏ°è
¼«ÍÑÃÏÉ¾²Á³Û1²¯±ß
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï7,000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?
¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÃÏ°è¤Î´·¹Ô¡×¡¢¡Ö¼ÚÃÏ¸¢¤ÈÄìÃÏ¤ÎÎÏ´Ø·¸¡×¡¢¡Ö²áµî¤Î¼è°ú¼ÂÂÖ¡×¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¡¦³¹Ï©¤´¤È¤Ë°ìÎ§¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¼ÚÃÏ·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢ÃÏ¼ç¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
4.¡Ö·ÀÌóÆâÍÆ¤¬¸·¤·¤¤¡áÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡ÖÃÏÂå¤¬¹â¤¤¡×¡¢¡Ö¹¹¿·ÎÁ¤¬½Å¤¤¡×¡¢¡Ö·úÂØ¤¨¾µÂú¤¬¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡ÖÉ¾²Á³Û¤â²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ï¡È²è°ìÅª¤Ê´ð½à¡É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤Î¸ÄÊÌº¹¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉ¾²Á³Û¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5.¼ÂÀª²Á³Ê(»Ô¾ì²ÁÃÍ)¤ÏÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤ò¼ÂºÝ¤ËÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤É¤ª¤ê¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂÀª²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ÂÀª²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×ÁÇ
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Âè15²ó¡¦Âè16²ó¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡ÖË¡Î§¡¦·ÀÌó¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6.¼ÚÃÏ¸¢¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â¡¢²Á³Ê¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤Ï?
¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åµ·¿Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¶¦ÍÁêÂ³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÃÏ¼ç¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¾µÂú¾ò·ï¤¬ÉÔÌÀ³Î
¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£É¾²Á³Û¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤Î·×»»ÍÑ¤Î¿ô»ú¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ï¡Ö¿Í¤È·ÀÌó´Ø·¸¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ÆÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÚÃÏ¸¢¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÄìÃÏ(ÃÏ¼çÂ¦¤Î¸¢Íø)¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÚÃÏ¸¢¤ÈÄìÃÏ¤ò°ìÂÎ¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡¦Åù²Á¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¡¦ÃÏ¼ç¤¬ÇäµÑ¤ËÁ°¸þ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÚÃÏ¸¢¤Î¼ÂÀª²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢ÄìÃÏ¤È¤Î´Ø·¸À°Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢É¾²Á³Û¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
7.ÁêÂ³¤Î¾ìÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÉ¾²Á¡×¤È¡ÖÀïÎ¬¡×¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È
ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÂ³¸å¤ÎÇäµÑ¡¦³èÍÑ¡¦¶¦Í²ò¾Ã¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¡¦¸ò¾Ä²ÄÇ½À¡¦Ë¡Î§´Ø·¸¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢
ÀÇÌ³¤Ï¡ÖÉ¾²Á³Û¡×¡¢¼ÂÌ³¤Ï¡Ö¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¡×
¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
¼ÚÃÏ¸¢¤Î²Á³Ê¡¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼ÚÃÏ¸¢¤Î²Á³Ê¡¦É¾²Á¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¼ÚÃÏ¸¢¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¾²Á³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤«¡×¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò¸½¼Â¤Î²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£²Á³Ê¡¦Ë¡Î§¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡½¡½¤³¤ì¤é¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ÚÃÏ¸¢ÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º´²ÅÅÄ ±Ñ¼ù ¤µ¤«¤¿ ¤Ò¤Ç¤ ¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£1991Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÙ»Î¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡¢¼ç¤ËÍ»»ñ±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬´ë²è¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸åÉÔÆ°»º¡¦·úÀß¶È³¦¤Ë¿È¤òÅ¾¤¸¡¢·úÇäÊ¬¾ù¡¢ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀßÅù¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÇäÇã¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¡¢2023Ç¯8·î¤ËÆÈÎ©¡£ÃÏ¼ç¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î³«¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢2µé·úÃÛ»Î¡¢FP2µé¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://athena-ptr.co.jp/
¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤äÌÜÅª¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Êª·ï¤ä»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢½êÍÉÔÆ°»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢³«È¯¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÍÑÅÓÊÑ¹¹¡¢ÇäµÑ¡¢¸ò´¹¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¡¦ÀïÎ¬Åª¤Ê´ë²èÄó°Æ¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£´ë²è·×²è¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¡¢Àß·×¡¢¹©»ö¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é