¥³¥Ã¥È¥ó¤¤ç¤ó¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡ÖÃÏ¸µ²¬»³ÁÒÉß¤Ø¡×É×¡õ0ºÐÌ¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÌ¼¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤ç¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Þ¤Ä¤¤ê¤Ê¤¬1·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²¬»³¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖÌ¼¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×·Ý¿ÍÉ×¡õ0ºÐÌ¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤Ä¤¤Ï¡ÖÃÏ¸µ²¬»³ÁÒÉß¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¤Ø²ÈÂ²¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£É×¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤ç¤ó¤È¡¢0ºÐ¤ÎÂè1»Ò¤òÊú¤¤¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼«¿È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¼Â²È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤Æ ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ÒÂ¹¤â²ñ¤ï¤»¤ì¤Æ ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖÂç¹¥¤²¬»³¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö3¿Í¤È¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¤ç¤ó¤È¤Þ¤Ä¤¤Ï2025Ç¯7·î3Æü¡¢·ëº§¤È¤Þ¤Ä¤¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯11·î1Æü¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Þ¤Ä¤¤ê¤Ê¡¢É×¡¦»Ò¤É¤â¤È¶¦¤ËÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ø
¢¡¤Þ¤Ä¤¤ê¤Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
