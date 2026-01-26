¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¥·¥°¥Þ²¼¸Â²¼²ó¤ë¿å½à
159.62¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
159.30¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
157.72¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
157.27¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.67¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
156.67¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
156.15¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
156.11¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
154.93¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
154.21¡¡¸½ÃÍ
153.75¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
153.64¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
149.81¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¥·¥°¥Þ²¼¸Â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¡£Æ±¿å½à¤¬ÌÜÀè¤Ë¾åÃÍ¤á¤É¡£
