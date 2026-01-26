Windows¤ÈLinux¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëAndroid¥¹¥Þ¥Û¡ÖNexPhone¡×
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎNex Computer¤¬Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖNexPhone¡×¤ò2025Ç¯1·î21ÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£NexPhone¤ÏAndroid 16¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Windows¤äLinux¤â¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://nexphone.com/
The Tale of NexPhone: One Phone, Every Computer | NexPhone
NexPhone¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÆ°²è¤Ï2012Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ñ¶â½¸¤á¤¬Æñ¹Ò¤·¤ÆÀ½ÉÊ²½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»þ¤Ë¤ÏÅê»ñ²È¤«¤é¡ÖApple°Ê³°¤ÎÀ½ÉÊ¤òÇã¤¦¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÆ°²è¤ÎÈ¯É½¤«¤é13Ç¯°Ê¾å¤ÎÇ¯·î¤ò·Ð¤ÆNexPhone¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²Ù³«»Ï»þ´ü¤Ï2026Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
NexPhone¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏAndroid 16¤òÅëºÜ¤·¤¿5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
Linux¤ÏAndroid¾å¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æµ¯Æ°²ÄÇ½¤Ç¡¢´°Á´¤ÊDebian´Ä¶¤Çºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NexPhone¤ÏAndroid¤ÈWindows¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥È¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯Æ°»þ¤Î¥Ö¡¼¥ÈOS¤È¤·¤ÆWindows¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ArmÈÇ¤ÎWindows 11¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±ýÇ¯¤ÎWindows Phone¤Ã¤Ý¤¤UI¤âÆÈ¼«³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¾®¤µ¤¤²èÌÌ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÁàºî²ÄÇ½¡£
³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤ÈPC¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£NexPhone¤ò³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆDebian¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬°Ê²¼¡£
¤â¤Á¤í¤óAndroid¤äWindows¤âPCÉ÷¤Ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÏQualcomm¤ÎQCM6490¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£QCM6490¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖQualcomm¤Ë¤è¤Ã¤Æ2036Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤ÏSony IMX787¤òºÎÍÑ¤·¤¿64MP¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÈSamsung S5K3L6¤òºÎÍÑ¤·¤¿13MP¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥«¥á¥é¤Î2´ã¹½À®¡£10MP¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤Ç¡¢·³»ö¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÂÑ¾×·âÀ¡¦ËÉ¿åÀ¡¦ËÉ¿ÐÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RAMÍÆÎÌ¤Ï12GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÍÆÎÌ¤Ï256GB¤Ç¡¢ºÇÂç512GB¤ÎmicroSD¥«¡¼¥É¤òÇ§¼±²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5000mAh¤Ç¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5¸Ä¤Î¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿USB¥Ï¥Ö¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·ÏYouTuber¤ÎJuanBagnell¤¬NexPhone¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆWindows PCÉ÷¤Ë»È¤¦ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Î7Ê¬15ÉÃº¢¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Excel¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
This Android Phone is ALSO a Linux AND Windows PC! NexPhone Hands On! - YouTube
NexPhone¤Î²Á³Ê¤Ï549¥É¥ë(Ìó8Ëü5000±ß)¤Ç¡¢2026Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤Ë½Ð²Ù³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Í½Ìó¾ò·ï¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤âÁªÂò²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÄó¶¡¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤ä²Á³Ê¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
