¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÆî¿¥Ç«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¹îÉþ¤ØÊ³Æ®Ãæ¡Ö¹¾¸ÍÀî¤ÎÄ´À°¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¹¾¸ÍÀî½÷²¦·èÄêÀïKIRINCUP¡×¤Ï¡¢26Æü¤¬4ÆüÌÜ¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¾¸ÍÀî½é½Ð¾ì¤Î132´ü¡¢Æî¿¥Ç«¡Ê23¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Î5Áö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥³¥ó¥Þ42¡¢26¡¢27¡¢37¡¢29¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï¥³¥ó¥Þ32¤È¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤á¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£4ÆüÌÜ1²ó¾è¤ê¤Î4R¤Ï¥³¥ó¥Þ19¤Èº£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ìÈÖÁá¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÃÖ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÉâ¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãå½ç¤âÁ´¤Æ½®·ô·÷³°¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¯¤¬¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤ÉÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹¾¸ÍÀî¤ÎÄ´À°¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢»Ä¤ê2Æü´Ö¤Ç¹îÉþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£