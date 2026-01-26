¥Ö¥ë¥º¤Ç±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê¤·¤¿¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥íー¥º¡Öº£¤Ï¤¿¤À¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡1·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£Æ±ÅÀ10ÅÙ¡¢¥êー¥É¥Á¥§¥ó¥¸21ÅÙ¤ò¿ô¤¨¤ë·ãÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ïー¥¿ー¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥ë¥º¤¬114－111¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¸å¡¢¥Ö¥ë¥º¤Ï¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥íー¥º¤ÎÇØÈÖ¹æ1¤Î±Êµ×·çÈÖ¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¡£ºòÇ¯1·î5Æü¤Î¡È¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥íー¥º¡¦¥Ê¥¤¥È¡É¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥ë¥ª¥ë¡¦¥Ç¥ó¤ä¥¿ー¥¸¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¡¢¥¸¥ç¥¢¥¥à¡¦¥Î¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸µ¥Áー¥à¥áー¥È¤¿¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥º»þÂå¤Î»Ø´ø´±¥È¥à¡¦¥·¥Ü¥Éー¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
Family reunion ❤️ pic.twitter.com/DNUbjqeSSx
- Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë2ÅÙ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢·×6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥ë¥º¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÇµåÃÄÁÏÀß60¥·ー¥º¥óÌÜ¡£Áª¼ê¤Ç±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥êー¡¦¥¹¥íー¥ó¡Ê4ÈÖ¡Ë¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥é¥Ö¡Ê10ÈÖ¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê23ÈÖ¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ô¥Ú¥ó¡Ê33ÈÖ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¥íー¥º¤¬5¿ÍÌÜ¡£
¡¡ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÂ²¤ä¸µ¥Áー¥à¥áー¥È¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥íー¥º¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÅôÂæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥íー¥º¤Ï¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´À¸¤Þ¤ì¡£2008Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ1°Ì¤Ç¥Ö¥ë¥º¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆNBAÆþ¤ê¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇ½é¤Î7¥·ー¥º¥ó¡ÊºßÀÒ¤Ï8¥·ー¥º¥ó¡Ë¤ò¥Ö¥ë¥º¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä¶¿ÍÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¥êー¥°¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¿·¿Í²¦¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢3Ç¯ÌÜ¤Î2010－11¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏNBA»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ê22ºÐ¡Ë¤ÇMVP¤â¼õ¾Þ¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¥íー¥º¤Ï2012Ç¯¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤âÁê¼¡¤°¥Ò¥¶¤Î¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°¦¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥³ー¥È¤ØÌá¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¤¿¤À¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÅ·µ¤¤Î¾õ¶·¤ä¥·¥«¥´¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥íー¥º¡£
¥íー¥º¤ÎÇØÈÖ¹æ1¤¬±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¥íー¥º¤Ï¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ö¥ë¥º¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê¤·¤¿½é¤ÎÁª¼ê¤Ë¡£ÇØÈÖ¹æ1¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥éー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿ー¥¬ー¥É¤Ï¡¢ÄÌ»»8001ÆÀÅÀ¤ÇµåÃÄ»Ë¾å11°Ì¡¢2516¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÆ±5°Ì¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ù3102ËÜ¤ÏÆ±9°Ì¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ù1447ËÜ¤¬Æ±13°Ì¡¢Ê¿¶Ñ19.7ÆÀÅÀ¤ÏÆ±10°Ì¡¢6.2¥¢¥·¥¹¥È¤âÆ±6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡£
¡¡¥íー¥º¤ÏÄ¹Ç¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î»î¹ç¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤«·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Äº£¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬º£ÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Ï¥íー¥ººßÀÒ»þ¤Î2009Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ø¿Ê½Ð¡£2011Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥íー¥º¤Ï2012Ç¯¤¬1»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2013Ç¯¤È2014Ç¯¤â¥±¥¬¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥¸¥§¥êー¡¦¥é¥¤¥ó¥º¥Éー¥Õ ¥ªー¥Êー¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¢¤Î»þÂå¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥·¥«¥´À¸¤Þ¤ì¡£»ä¤¿¤Á¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥·¥«¥´¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢°¦¤·¡¢¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿³¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
