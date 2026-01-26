¥Õ¥ê¥åー¤¬È¿Íî¡¢£±£²·îÇä¾å¹â¤¬£´¥«·îÏ¢Â³Á°Ç¯³ä¤ì
¡¡¥Õ¥ê¥åー<6238.T>¤¬È¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£²£³Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£±£²·îÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ£´¡¥£²¡ó¸º¤È¤Ê¤ê£´¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÈÇ¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à·ÊÉÊ¤¬¹¥Ä´¤ÇÆ±£·¡¥£³¡óÁý¤È¿Ä¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¤òÃæ¿´¤Ë¼ãÇ¯½÷À¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¬ー¥ë¥º¥È¥ì¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¿·µ¡¼ï¤ÎÈ¯Çä¤¬¤¢¤Ã¤¿È¿Æ°¤ÇÆ±£·¡¥£·¡ó¸º¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
