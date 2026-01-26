¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º vs ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§PHX¥¢¥êー¥Ê¡ÊPhoenix¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º 102 - 111 ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È
¡¡NBA¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÂÐ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤¬PHX¥¢¥êー¥Ê¡ÊPhoenix¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤¬¥êー¥É¤·21-32¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·48-58¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó77-82¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó102-111¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
