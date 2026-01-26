¡Ö³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¾ÚÌÀ¡×Ãæ¹ñ°µÅÝ¤ÇU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕÏ¢ÇÆ¤ÎÆüËÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¼«¹ñ¤Î»´¾õ¡É¤òÃ²¤¯´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö²æ¡¹¤è¤ê2ºÐ¼ã¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñÁê¼ê¤Ë´°àú¤Ê»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬·è¾¡¤ÇÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò»Ü¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×OB¤âÃ²¤¯´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸½ºßÃÏ
´Ú¹ñÀï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡Ö»ö¼Â¾å¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¶á¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï4-0¤ÎÂç¾¡¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÄìÎÏ¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¨¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¡ØOSEN¡Ù¤¬¡Ö2ºÐÇ¯²¼¤Ê¤Î¤Ë¡È1.5·³¤Ç´Ú¹ñ·âÇË¡¢·è¾¡¤ÏÇúÈ¯¡É¡ÄÆüËÜ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¤¨¤Æ¤âÁÈ¿¥ÎÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï1·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ò4-0¤Ç²¼¤·¡¢Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ï2016Ç¯¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¯ÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¿ôÆüÁ°¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤¿½à·è¾¡¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢·è¾¡¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÇÌÀ³Î¤Ê¡È°ã¤¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
ÆüËÜ¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¾®Àô²Â¸¾¡¢±ÊÌî½¤ÅÔ¡¢»Ô¸¶Íù²»¡¢ÇßÌÚÎç¡¢¤½¤·¤ÆGK¤Î¹ÓÌÚÎ°°Î¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÃæÈ×¤ÈÁ°Àþ¤Ç¼Â¤Ë4¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê·è¾¡Àï¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¿·¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£
´Ú¹ñÀï¤ÇÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿µ×ÊÆÍÚÂÀ¡¢ÅèËÜÍªÂç¡¢ÀÐ¶¶À¥Æä¡¢Æ»ÏÆË¤Ï·è¾¡¤ÎÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÂç´ØÍ§æÆ¡¢¸ÅÃ«É¢²ð¡¢²£»³Ì´¼ù¡¢¤½¤·¤Æ¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤¬ÀèÈ¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±ºÇÁ°Àþ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÀï¤Ç²¿ÅÙ¤â·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿Æ»ÏÆ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤À¤±¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤¬¡¢·è¾¡¤Ç1¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤ÏÁ°Àþ¤ÇÀä¤¨¤ºÆ°¤Â³¤±¤ÆÃæ¹ñ¤Î¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤ò¶ì¤·¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄËÎõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¼çÌò¤¿¤Á¤¬¡¢´Ú¹ñÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Á°È¾12Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿Âç´Ø¤È¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿¸ÅÃ«¤Ï¡¢´Ú¹ñÀï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤Ï´Ú¹ñÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«»ö¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢»ëÀþ¤Ï¼«Á³¤È´Ú¹ñ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¼çÎÏ¤Î°ìÉô¤¬È´¤±¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð1.5·³¤Ë¶á¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤¹¤éºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢·è¾¡¤ÇÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤âÁÈ¿¥ÎÏ¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¹¶·âÎÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ÆÃæ¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Âç²ñ¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¼¨¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñ¤ò¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆU-21À¤ÂåÃæ¿´¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤â´Ú¹ñ¤è¤ê2ºÐ¼ã¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÂçÃÀ¤Ë¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÇË¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤µ¤é¤Ë»Ä¹ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾12Ê¬¡¢¸ÅÃ«¤Î¥«¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Âç´Ø¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Ãæ¹ñ¼éÈ÷¿Ø¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£480Ê¬´Ö·ø¤¯ÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾20Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¹¬À®¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢Áá¤¯¤â¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¹¶Àª¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾½øÈ×¤Ë¤Ïº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬PK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ÆÅÀº¹¤ò¹¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¾®ÁÒ¤¬¤â¤¦1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Æ4-0¤Î´°¾¡¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£·è¾¡¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÊýÅª¤Ê¥¹¥³¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÁª¼ê¹½À®¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÊø¤ì¤º¡¢¤à¤·¤í¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¿ô¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÇÔ¤ìÂç²ñ¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÆüËÜÀï¤Ç¤ÎÇÔËÌ°Ê¹ß¡¢¤è¤ê¿¼¤¤È¿¾Ê¤ÈÅÀ¸¡¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦À¼¤òÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
