¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡© ¥Ù¥¹¥È¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¡¢¥Ð¥ºÇÀ²È¤¬¥ì¥·¥Ô¤È¶¦¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤¹¡¿¤ªÌîºÚ¤È¤¤á¤¥È¥ê¥»¥Ä¡Ê1¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÌîºÚ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢½Ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ëÇÀ¶ÈË¡¿Í¡Ö°Â°æ¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤µ¤ó¡£
¡ÖÆñ²ò¤ÊÍý¶þ¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤Î¿©Âî¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ä¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨ËÜµ»ö¤Ï°Â°æ¥Õ¥¡¡¼¥àÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤Ï¤ó¤¬10ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¥Ð¥ºÇÀ²È¤¬¶µ¤¨¤ë ¤ªÌîºÚ¤È¤¤á¤¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤Þ¤ë¤Ã¤È¿©¤Ù¤è¤¦
³°ÍÕ
¤¤¤Á¤Ð¤ó³°Â¦¤ÎÉôÊ¬¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¼Î¤Æ¤º¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»õ±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ßÖ¤áÊª¤Ê¤É¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÕ
¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÊÉôÊ¬¡£ÇòºÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
Ãæ¿´ÍÕ
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢À¸¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿Ä
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢·Ô¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉôÊ¬¡£¤«¤¿¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÕ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÁá¤¯²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡ª
ÀÄºÚ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤ÎÇòºÚ¤¬¤´¤Ï¤ó¤Î¤¹¤¹¤à¼çºÚ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤è¤¦¤È¤Ï¡×
544kcal¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
ÇòºÚ¡Ä¡Ä2Ëç¡Ê150g¡Ë
¤´¤Ï¤ó¡Ä¡Ä200g
A
¡¦¾Æ¤Æù¤Î¤¿¤ì¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡Ä¡Ä5cm
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä10g
ºî¤êÊý
1¡¡ÇòºÚ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2¡¡¥Ý¥êÂÞ¤Ë1¡¢A¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤ß¡¢1¡Á2»þ´ÖÄÒ¤±¤ë¡£
3¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢2¤ò¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¯¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï600W¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡¼ï¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®»þ¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾øµ¤¤ÎÆ¨¤²Æ»¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãø¡á°Â°æ¥Õ¥¡¡¼¥à¡¿¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤Ï¤ó¤¬10ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¥Ð¥ºÇÀ²È¤¬¶µ¤¨¤ë ¤ªÌîºÚ¤È¤¤á¤¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù