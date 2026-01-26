Da-iCE¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤¬³«Ëë¡ª¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTERMINAL¡×¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡õ¡ÖTry&Groove¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¸ø³«
Da-iCE¤¬¡¢1·î24Æü¤Ë¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØDa-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-¡Ù¤Î½é¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡£
¢£¡ÖTry&Groove¡×MV¥Æ¥£¥¶ーºÇ¸å¤ËÃíÌÜ
Ê¡²¬¸ø±é2ÆüÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢1·î14Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½Âê¶Ê¡ÖTERMINAL¡×¤ÎOfficial Dance Practice¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
É½Âê¶Ê¡ÖTERMINAL¡×¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î¹©Æ£Âçµ±¡¢ÂçÌîÍºÂç¤È¶¦¤Ë¡¢Number_i¡ÖGOAT¡×¡ÖBON¡×¡ÖINZM¡×¡¢BE:FIRST¡ÖMilli-Billi¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«ーMONJOE¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¡£¡ÖTERMINAL¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿ï½ê¤Ë¹Ò¶õµ¡¤Ê¤É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë²»¿§¤ä¥ïー¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¡ÉºÆ½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Î¥³¥ì¥ª¤Ï¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥ª¤â¼ê³Ý¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌöÃæ¤Î¥À¥ó¥µーKaname¤¬Ã´Åö¡£Official Dance Practice¤Ï¡¢MV¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¤¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTry&Groove¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸ø³«¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¹©Æ£¡¦´ä²¬¡¦ÏÂÅÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー3¿Í¤¬ºî»ì¶Ê¡¢²Î¾§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤¿°ì¶Ê¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2026.2.1(Sun) Kagawa¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î1Æü¤Ë¹áÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÎÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§PHOTO BY Hiroe Yamauchi
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.14 ON SALE
ALBUM¡ØTERMiNaL¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp/