¥Ê¥¬¥ï¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï7¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ
¡¡¥Ê¥¬¥ï <9663> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î26Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.7¡óÁý¤Î37.9²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î57²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï66.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î74.4¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ52.8¡óÁý¤Î19²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.2¡óÁý¤Î15.6²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î14.0¡ó¢ª14.4¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
