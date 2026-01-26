13»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï996±ß°Â¤Î5Ëü2849±ß¡¢£Ó£Â£Ç¤¬172.48±ß²¡¤·²¼¤²
¡¡26Æü13»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ996.92±ß¡Ê-1.85¡ó¡Ë°Â¤Î5Ëü2849.95±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï169¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï1408¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï19¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï172.48±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬89.85±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬45.12±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬43.87±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬39.11±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò8.98±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥á¥ë¥«¥ê <4385>¤¬7.96±ß¡¢¥Ç¥£¥¹¥³ <6146>¤¬2.47±ß¡¢ÎÉÉÊ·×²è <7453>¤¬2.07±ß¡¢¸Å²ÏÅÅ <5801>¤¬1.97±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ30¶È¼ï¤¬²¼Íî¤·¡¢¾å¾º¤Ï¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¡¢¹Û¶È¡¢Î¦±¿¤Î3¶È¼ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê1°Ì¤ÏÍ¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢²·Çä¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¡¡¢¨13»þ0Ê¬11ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï172.48±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬89.85±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬45.12±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬43.87±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬39.11±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò8.98±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥á¥ë¥«¥ê <4385>¤¬7.96±ß¡¢¥Ç¥£¥¹¥³ <6146>¤¬2.47±ß¡¢ÎÉÉÊ·×²è <7453>¤¬2.07±ß¡¢¸Å²ÏÅÅ <5801>¤¬1.97±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ30¶È¼ï¤¬²¼Íî¤·¡¢¾å¾º¤Ï¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¡¢¹Û¶È¡¢Î¦±¿¤Î3¶È¼ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê1°Ì¤ÏÍ¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢²·Çä¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¡¡¢¨13»þ0Ê¬11ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹