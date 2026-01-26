Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼Å¹¡×¤Î°Ç¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¡¢ÄÌÊó¤·¤¿ÇÛÃ£°÷¤Ë¤ÏÊó¾©¶â¤â¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯1·î23Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ÄµåÌÖ¤Ï¡¢²ÏÆî¾ÊÅ¢½£»Ô¤ÇÉÔ±ÒÀ¸¤Ê´Ä¶¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¡ÖÍ©Îî³°Çä¡Ê¥´¡¼¥¹¥È¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ë¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¶É¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¡Ö°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤ÎÄ´Íý¡×¤ä¡Ö¿·Á¯¿©ºà¡×¤òëð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎô°¤Ê±ÒÀ¸´Ä¶¤ÇÄ´Íý¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼Å¹¤¬Å¢½£»Ô¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥í¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë±ø¤ì¡¢¾²¤Ë¤Ï¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢3Âæ¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÆâÉô¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î²«¿§¤¤Ç´±Õ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¿æÈÓ´ï¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Î¡Ö¼êºî¤ê¡×¤È¤ÏÄø±ó¤¤¼ÂÂÖ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿Â÷»ù»ÜÀßÆâ¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµµö²ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿ßË¼¤È¥È¥¤¥ì¤¬Ä¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û½¤¬Éº¤¦Ãæ¤ÇÄ´Ì£ÎÁ¤¬¥È¥¤¥ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÀµµ¬¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤µ¤º¡¢Âç³Ø¤Î¿©Æ²¤ËÀµµ¬¤ÎÁë¸ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¶¤Ã¤Æ³ØÀ¸¤ò´«Í¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó20¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤ë¡ÖÃ¦Ë¡¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤ÏÀ¶·é¤ÊÅ¹ÊÞ¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡Ö20Ëü¿©°Ê¾å¡×¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÏÌý±ø¤ì¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿ÉÔ·é¤ÊÉô²°¤Ç¡¢¤´¤ß¼Î¤Æ¾ì¤Î²£¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
µ»ö¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±»Ô»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍý¶É¤¬Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê¸½¾ì¤ò»£±Æ¤·¤ÆÄÌÊó¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£¾ðÊó¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð1·ï¤Ë¤Ä¤50¸µ¡ÊÌó1100±ß¡Ë¤ÎÊó¾©¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë75·ï¤ÎÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢±ä¤Ù41¿Í¤ÎÇÛÃ£°÷¤ËÊó¾©¶â¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÍøÍÑ¼Ô¤¬2024Ç¯Ëö¤Ç5²¯9200Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ëÃæ¡¢¹ÔÀ¯¤Î¿ÍÅª»ñ¸»¤À¤±¤Ç¤Ï´Æ»ë¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÇÛÃ£°÷¤ò¡Ö°ÜÆ°´Æ»ë¥«¥á¥é¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¡¢´Æ»ë°÷ÅªÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÇÛÃ£°÷¤¬¡ÖÅö¶É¤Î¸¡ººÆ¨¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë´ÇÈÄ¤ò4²ó¤âÊÑ¤¨¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËèÆü¸½¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌÜ¤Ïµ½¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë