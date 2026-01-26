Ìð¸ý¿¿Î¤¡¢¼Â²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂåÌÀ¤«¤¹¡¡¿Æ¤Î¤¿¤á22ºÐ¤Ç¼Â²È¤ò¹ØÆþ¡ÖºòÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ë¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¤½ª¤¨¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤¬¡¢25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍµÈ¥¯¥¤¥º¡Ù¡Ê¿¼0¡§40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Â²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¾¿Æ¤â°ì½ï¤Ë¡ÄÎ¾¿Æ¡¦Ëå¡¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ìð¸ý¿¿Î¤
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÌÜ»Ø¤»Áí³Û10²¯±ß¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¶â³Û¤ò²Ã»»¤·¤Æ¤¤¤¡¢Á´°÷¤Ç¹ç·×10²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´ë²è¤ËÄ©Àï¡£ÍµÈ¹°¹Ô¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢¾®µÜ¹À¿®¡Ê»°»ÍÏº¡Ë¡¢¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»°¾åÍª°¡¡¢¥â¥ÈÅß¼ù¡¢Ìð¸ý¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Ìð¸ý¤Ï¡¢22ºÐ¤Î»þ¤Ë¿Æ¤Î¼Â²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖºòÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ë¥í¡¼¥ó¤¬Ê§¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃÏ¿Ì¤È¤«¤Ç¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬1200Ëü±ß¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
