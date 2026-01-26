女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が27日、第82話が放送される。

サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（郄石）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。一方、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も2人の様子を見守る中、サワの元にトキからのサプライズが届く。受け取ったサワの反応は？

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。