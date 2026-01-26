ÂçÀã¤ÇÌó7000¿Í¤¬°ìÌëÌÀ¤«¤¹ ËÌ³¤Æ»¡¦¿·ÀéºÐ¶õ¹Á
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ð¥¹¤äÅ´Æ»¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬¶õ¹Á¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÀª¤Î¿Í¤Ç°î¤ì¤ë¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇJR¤ä¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤¿¤á¶õ¹Á¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬¤³¤³¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ä«¤«¤éÃÏ²¼Å´ÂçÃ«ÃÏ±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÎ×»þ¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î»¥ËÚÅÔ¿´¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦JR¤ä¥Ð¥¹¤ÎºÆ³«¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬¤Þ¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤òÂÔ¤ÄÎó¤Ï¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤ÏÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤â·ç¹ÒÊØ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë