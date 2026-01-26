Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬²³¶¹´Ö¹çÀï¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤¿°Õ³°¤ÊÍ×°ø¤È¤Ï¡©¡¡¼±¼Ô¸ì¤ë
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè4²ó¤Ï¡Ö²³¶¹´Ö¡ª¡×¡£±ÊÏ½3Ç¯¡Ê1560¡Ë5·î19Æü¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÈøÄ¥¹ñ¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿º£ÀîµÁ¸µ¤ÎÂç·³¤È·èÀï¤òÄ©¤à¤¿¤á¡¢À¶¿Ü¾ë¤ò¼ç½¾Ï»µ³¤Ç½ÐÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¾®À«½°¤Î´ä¼¼Ä¹Ìç¼é¡¦Ä¹Ã«Àî¶¶²ð¡¦º´ÏÆÆ£È¬¡¦»³¸ýÈôÂÍ¼é¡¦²ìÆ£Ìï»°Ïº¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢Ç®ÅÄ¤Þ¤Ç¤Î»°Î¤¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸áÁ°8»þº¢¡¢Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤ÎÀÝ¼Ò¡Ê¸»ÂÀÉ×ÅÂµÜ¡Ë¤Þ¤ÇÍè¤¿»þ¡¢ÅìÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÏÉÄÅ¡¦´Ýº¬ºÖ¤¬Íî¾ë¤·¤¿¤é¤·¤¯±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ö¿®Ä¹¸øµ¡×¡Ë¡£¤³¤Î»þ¤Ï¿®Ä¹¤Ë½¾¤¦¼Ô6µ³¡¢»¨Ê¼200¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿®Ä¹¤ÏÃ°²¼ºÖ¤«¤éÁ±¾È»ûºÖ¡Ê¼é¾¤Ïº´µ×´Ö¿®À¹¡Ë¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢·³Àª¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¶²³¶¹´Ö¡¡·èÀï¤ËÎ×¤ó¤À·»Äï¤Î¿´Ãæ¤ä¤¤¤«¤Ë
¡¡¤½¤Îº¢¡¢º£ÀîµÁ¸µ¤Ï4Ëü5Àé¤ÎÊ¼¤òÎ¨¤¤¡¢²³¶¹´Ö»³¤Ç¿ÍÇÏ¤òµÙÂ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¥ÅÄÊý¤Îº´¡¹È»¿ÍÀµ¤ÈÀé½©»ÍÏº¤Ï300¿Í¤Û¤É¤ÇµÁ¸µ·³¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÀîÊý¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤êÆ¤¤Á»à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êº£Àî¤ÎËÜ¿Ø¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤êµÁ¸µ¤Ï¼«¿®¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º´¡¹¡¦Àé½©¤ÎÆ¤¤Á»à¤Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ÏÃæÅçºÖ¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢¿®Ä¹·³¤ÏÌó2000¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅçºÖ¤«¤é¹¹¤Ë½Ð·â¤»¤ó¤È¤¹¤ë¿®Ä¹¤ò²ÈÏ·½°¤Ï¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¤¤Æ»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ö¾®Àª¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÂçÅ¨¤ò¶²¤ì¤ë¤Ê¡£¾¡ÇÔ¤Î±¿¤ÏÅ·¤Ë¤¢¤ë¡£Å¨¤¬¹¶·â¤ò¤«¤±¤ÆÍè¤¿¤éÂà¤¡¢Å¨¤¬Âà¤¤¤¿¤éÄÉ·â¤»¤è¡£Ê¬Êá¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¡¢ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¤»¤è¡£¤³¤Î¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼Ô¤Ï²È¤ÎÌÌÌÜ¡¢ËöÂå¤Þ¤Ç¤Î¹âÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤¾¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÎå¤á¡×¤È¾Ê¼¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹¤È¡Ö¤¹¤ï¡¢¤«¤«¤ì¡¢¤«¤«¤ì¡×¤ÈÂç²»À¼¤ÇÆÍ·â¤òÌ¿¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÍ·â¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤¬¡ÖÀÐÉ¹¤òÅê¤²ÂÇ¤Ä¡×¤è¤¦¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÆïÌÚ¤ò¿á¤ÅÝ¤¹¤Û¤É¤ÎÉ÷±«¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆÍ·â¤Ï¹ë±«¤¬»ß¤ó¤Ç¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¡£¤³¤ÎÂç±«¤¬¿¥ÅÄ·³¾¡Íø¤Î°ì°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¸«²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÉþÉô±ÑÍº¡Ö²³¶¹´Ö¹çÀï¹Í¡×¡Ê¡ÖÌ¾¸Å²°¾ëÄ´ºº¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¸¦µæµªÍ×¡Ù2¹æ¡¢2021Ç¯¡Ë¡£Âç±«¤Ï¹ßð»¤òÈ¼¤¦É¹±«¤È¤Ê¤êµ¤²¹¤ÏÄã²¼¡£º£ÀîÊý¤Î²ÐÆì½Æ¤Ï»ÈÍÑÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¼»Î¤ÏÄãÂÎ²¹¾É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËºÖ¤Ë¤¤¤ÆÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿®Ä¹·³¤¬ÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢µÁ¸µ·³¤Ï½½Ê¬¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ä¤¤¤ËµÁ¸µ¤¬Æ¤¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Å·¸õ¤¬¹çÀï¤Î¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¼çÍ×»²¹ÍÊ¸¸¥°ìÍ÷¡Ë
¡¦ÃÓ¾åÍµ»Ò¡Ö¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡×¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡¢2012Ç¯¡Ë
¡¦¶ÍÌîºî¿Í¡Ö¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡×¡ÊKADOKAWA¡¢2014Ç¯¡Ë
¡¦ÉþÉô±ÑÍº¡Ö²³¶¹´Ö¹çÀï¹Í¡×¡Ê¡ÖÌ¾¸Å²°¾ëÄ´ºº¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¸¦µæµªÍ×¡×2021Ç¯¡Ë
¡¦ßÀÅÄ¹À°ìÏº¡Ö½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡¡Å·²¼Åý°ì¤Îµ°À×¡×¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡¢2025Ç¯¡Ë
¡ÊÎò»Ë³Ø¼Ô¡¦ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ë