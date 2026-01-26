Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¥È¥Ã¥º½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡È°¤ÉôÎ¼Ê¿°¦¡ÉßÚÎö¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÈà¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×
Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥È¥Ã¥º ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥º ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ
¥È¥Ã¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥«¥ô¥¡¥Ã¥í¼ÒÄ¹¤Ï¡¢µ¯ÍÑÍýÍ³¤ò¡Ö¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤ÈÀä»¿¡£Ë°¤¯¤Ê¤ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¶¦ÌÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¹¤´¤¯¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤³¤½»ê¹â¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤ÃË¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
²ñ¸«¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÏÃÂê¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ£¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³×À½ÉÊ¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£°¤ÉôÎ¼Ê¿¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤ÏÄ«¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥º¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¹Êó³èÆ°¤Þ¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥È¡£°¤Éô¤Î»ý¤Ä¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ËºÇÅ¬¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÇÌó78Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸ø±é¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÆ°°÷100Ëü¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¥Ã¥º¡ÊTOD¡ÇS¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥É¥ê¥¢³¤±è´ß¥Þ¥ë¥±½£¤Ç20À¤µª½éÆ¬¤«¤é3ÂåÂ³¤¯¥·¥å¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¸½ºß¤Î²ñÄ¹¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ç¥Ã¥é¡¦¥ô¥¡¥Ã¥ì¤Î²¼¤Ç1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë³×À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£