Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ï¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¡×¡¡¥È¥Ã¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë´î¤Ó
¡¡Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥Ã¥º¡×¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£½¢Ç¤¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡É¡¡¥È¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥Ã¥º¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥È¥Ã¥º¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃËÀ»Ë¾å½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µ¯ÍÑÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤Î¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï¡¢¥È¥Ã¥º¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ°Õ¼±¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»ÑÀª¤äÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ä¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥Ã¥º¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼ã´³¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤À¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Öµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÈËÍ¤ÎÃæ¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¸«¤Ç¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡¢¤¹¤°ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¸¤ß¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÂç»ö¤ÊÆü¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÃË¤È¤·¤Æº£Æü¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLime¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖSnow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Î¥Ï¥¬¥¤ò»ý¤Ã¤ÆLime¤Ë¾è¤ê¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï·ë¹½¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥¦¡¼¥ë¤ËÂ³¤¯¡È¥Ð¥º¡É¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖSnow Man¤Ï5¼þÇ¯¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï4Æü´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìó78Ëü¿Í¤ÎÊý¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¸ø±é¿ô¤Ê¤É¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÆ°°÷¿ô¡¢ÌÜ»Ø¤»100Ëü¿Í¤È¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¤Éô¡ÊÎ¼Ê¿¡Ë¤Á¤ã¤ó¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤ÏÄ«¤Î¡ØZIP!¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥º¤Î¡¢¸ª³Ý¤±¤ÎËÍ¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¤«¤Ð¤ó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤í¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È·ë¹½¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤³¤½¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
