¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®Åç¤è¤·¤ª¤¬25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤È¤Î»äÉþ3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Åç¤è¤·¤ª¡õ¥Æ¥Ä¥È¥â¡¢¥ì¥¢¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¾®Åç¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤ª¤Ã¤Ñ¤Ã¤Ô¡¼¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2002¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Á¡×¤¬2003Ç¯¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Æ¥Äand¥È¥â¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Æ¥Äand¥È¥â¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶áÇ¯¤ÏÃÏÊý¤ò²ó¤ë±Ä¶È¤òÇ¯200ËÜ°Ê¾å¤³¤Ê¤·¡¢¡Ö±Ä¶È¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë3¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Æ¥Ä¥È¥â¤È¡¢¥Ñ¥ó¥¤¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥ä¤Ïµ®½Å¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾®Åç¤è¤·¤ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kojimayoshiopiya¡Ë
