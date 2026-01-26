¡Úµð¿Í¡Û£±£±Ç¯³«ËëÅê¼ê¤ò°ÛÎã¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«ÇÉ¸¯¤Ø¡¡¥Þ¥é¥¦¥¤¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¤Çµ»½Ñ»ØÆ³¡¡Ìîµå¤ÎÉáµÚÌÜ»Ø¤¹
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÅìÌî½Ô¥³¡¼¥Á¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Þ¥é¥¦¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¤ØÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Ëµð¿Í¤¬Àµ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ê£Ó£Æ£Ô¡Ë¡×¤Î£Ó£Æ£Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ü»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯£Ó£Æ£Ô²ñ°÷¤Î°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¢¥Õ¥ê¥«Ìîµå¡¦¥½¥Õ¥È¿¶¶½µ¡¹½¡Ê£Ê¡¾£Á£Â£Ó¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÌîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¹Ö½¬²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ØÆ³Ë¡¤Î¾Ò²ð¤ä»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£Ìîµå¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉáµÚ¡¢È¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤Î»ØÆ³¼ÔÇÉ¸¯¤Ï°ÛÎã¤Î»î¤ß¡£ÅìÌî¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ëÅêµå»ØÆ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÌî»á¤Ï°ñ¾ë¡¦ËÈÅÄ°ì¹â¤«¤é£°£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£·½äÌÜ¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££²£°£±£°Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿£±£³¾¡¤òµó¤²¡¢Íâ£±£±Ç¯¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡££±£³Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢£±£µÇ¯¤Ï£Ä£å£Î£Á¤Ç¥×¥ì¡¼¡££±£µÇ¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î¥Á¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡¢£²·³Åê¼ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢ºòÇ¯¤«¤éµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÅìÌî½Ô¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤º£²ó¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÃç´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤äºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ä¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÎÏ¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¼«¿È¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÊ¸²½¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÅÏ¹Ò´ü´Ö¡Û£²·î£²¡Á£±£¸Æü
¡ÚÇÉ¸¯¡¦ÂÚºßÀè¡Û¥Þ¥é¥¦¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê£²·î£´¡Á£±£°Æü¡Ë¡¦¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê£²·î£±£±¡Á£±£·Æü¡Ë
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û³Æ¹ñ£±£°¡Á£±£µºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÌîµå»ØÆ³µÚ¤Ó¸½ÃÏ»ØÆ³¼Ô¡¦¶µ°÷¤Ø¤Î»ØÆ³Ë¡¾Ò²ð