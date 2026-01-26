¡Ø¥Þ¥Â¥é¥ÖANN0¡Ù²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼1Ëü¿Í½¸·ë¡¡ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬ÃÏ¸µ¤ÇÂçË½¤ì
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡¡ÎáÏÂ¥é¥¸µÒÏ²Ì¡ëý¡Á²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÊÔ¡Á¡×¤¬¡¢25Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ³«»Ï5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Á°²ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÌó1Ëü¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Þ¥Â¥é¥ÖANN0¡ÙÈÖÁÈ¤é¤·¤µÄ¶¶Å½Ì¡ª
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤«¤éËë³«¤±¡£¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥»¥Ã¥È¤È¿¦¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢¸Ó»Ñ¤ÇÅá¤ò·È¤¨¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¸½¤ì¡¢»ÉµÒ¤¿¤Á¤ò»¦¿Ø¤ÇÀ®ÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î±é½Ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏµÊ±ì½ê¤Ç²Ë¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹Â¼¾å¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ÈÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¸«»ö¤Ë¥Þ¥°¥í¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤«¤é²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤òÇÜ¤Ë¹¤²¤¿²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼Â»Ü¡£ÌîÅÄ¤ÎÃÏ¸µ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¦Å¹³¹¤Î³§¤µ¤óÁ´°÷¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤ä¡¢Â¼¾å¤¬¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÃµ¤¹¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´ë²è¤ä¥È¡¼¥¯¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¡£Â¼¾å¤Î¡Ö¶»Êµ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤äÌîÅÄ¤Î¡Ö»×ÁÛ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¨¡¼¥ë¡ª¿´¤Î¤¢¤¿¤êÁ°¡×¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ó¥¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç10¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤¹¤ë±é½Ð¤Ë¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¸òºø¤¹¤ëÂ¨¶½Åª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîÅÄ¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌîÅÄ¥²¡¼WORLD¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼»²²Ã·¿´ë²è¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤¬Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿2¿Í¤¬²ñ¾ì¤ò°ì¼þ¡£Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÅÄ¤Ï¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤«¤Í¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Â¼¾å¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÈÖÁÈ¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£1Ëü¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿°ìÌë¤Ï¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î8Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤ÇÈÎÇä¡¢»ëÄ°¤ÏÆ±Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤«¤éËë³«¤±¡£¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥»¥Ã¥È¤È¿¦¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢¸Ó»Ñ¤ÇÅá¤ò·È¤¨¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¸½¤ì¡¢»ÉµÒ¤¿¤Á¤ò»¦¿Ø¤ÇÀ®ÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î±é½Ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏµÊ±ì½ê¤Ç²Ë¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹Â¼¾å¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ÈÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¸«»ö¤Ë¥Þ¥°¥í¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤«¤é²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤òÇÜ¤Ë¹¤²¤¿²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼Â»Ü¡£ÌîÅÄ¤ÎÃÏ¸µ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¦Å¹³¹¤Î³§¤µ¤óÁ´°÷¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤ä¡¢Â¼¾å¤¬¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÃµ¤¹¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´ë²è¤ä¥È¡¼¥¯¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¡£Â¼¾å¤Î¡Ö¶»Êµ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤äÌîÅÄ¤Î¡Ö»×ÁÛ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¨¡¼¥ë¡ª¿´¤Î¤¢¤¿¤êÁ°¡×¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ó¥¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç10¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤¹¤ë±é½Ð¤Ë¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¸òºø¤¹¤ëÂ¨¶½Åª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîÅÄ¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌîÅÄ¥²¡¼WORLD¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼»²²Ã·¿´ë²è¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤¬Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿2¿Í¤¬²ñ¾ì¤ò°ì¼þ¡£Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÅÄ¤Ï¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤«¤Í¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Â¼¾å¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÈÖÁÈ¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£1Ëü¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿°ìÌë¤Ï¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î8Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤ÇÈÎÇä¡¢»ëÄ°¤ÏÆ±Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£