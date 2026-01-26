ÌÜ¹õÏ¡¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤«¤ó¤À½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¤à¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤«¤à¤Î¤ä¤á¤Æ¡×
Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê47¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯ÀèÀ¸¤ÎÇ®·ì¼ø¶È¡×¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£
ÌÜ¹õ¤¬¡¢Çò¤¬´ðÄ´¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ëTravis JapanµÈß·´×Ìé¡Ê30¡Ë¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ®·ì¼ø¶ÈÍÑ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡¢ÀèÇÚ¤¬¡Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¡ËÃå¤Æ¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÜ¹õ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡£¤¿¤À¡¢¼ã´³¤«¤ßµ¤Ì£¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÜ¹õ¤¬Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃå¤Æ¤ó¤Ç¡©¡¡¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤«¤à¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£µÈß·¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é´é¤òÉú¤»¤¿¡£