ÆüËÜ¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¶¨²ñ ÀßÎ©60¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¶¦ÁÏ¤ò

¡¡ÆüËÜ¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¶¨²ñ¡Ê°æ¸¶Õé²ñÄ¹¡Ë¤Ï1·î10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿·½Õ²ì»ì¸ò´¿²ñ¤ò³«ºÅ¡¢ÍèÉÐ¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Ê¤ÉÌó170¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¿·Ç¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç°æ¸¶²ñÄ¹¤Ï¡¢»³±¢ÃÏÊý¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈïºÒÃÏ¤Î²ñ°÷´ë¶È¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÅö¶¨²ñÀßÎ©60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÊÑ³×¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö²ñ°÷´ë¶È´Ö¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¦ÁÏ¤¹¤ëÊ¸²½¤ò½ÏÀ®¤·¡¢¶È¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÍèÉÐ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¡ÊÂåÆÉ¡Ë¡¢´ÅÍøÌÀ¡¦¼«Í³Ì±¼çÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¼¾å½¨ÆÁ¡¦¿©ÉÊÅù»ýÂ³Åª¶¡µë¿ä¿Êµ¡¹½²ñÄ¹¤Î´¥ÇÕ¤Î¼¤Ç½Ë±ã¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¸ò´¿²ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µÇ°¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸¶ÅÄÍËÊ¿»á¤¬¡ÖÀ¤ÂåÏÀ¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼ã¼Ô¤ò¤É¤¦ºÎÍÑ¤·¡¢°éÀ®¤¹¤Ù¤¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÀïÁ°ÇÉ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüËÜ¤Î³ÆÀ¤Âå¤ÎÆÃÄ§¤ÈÇØ·Ê¤ò¦ÁÀ¤Âå¤Þ¤ÇÀâÌÀ¡£ZÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï7¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸ÛÍÑ¤ÎºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£