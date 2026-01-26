¡ÖÌÀÆü¡Ê¤ß¤é¤¤¡Ë¤ÎÎ®ÄÌ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡× »°°æÊª»ºÎ®ÄÌ¥°¥ë¡¼¥× ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê²¼¡Ë ¡ÁÊªÎ®ÊÔ¡Á
¡¡»°°æÊª»ºÎ®ÄÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÌÀÆü¡Ê¤ß¤é¤¤¡Ë¤ÎÎ®ÄÌ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊªÎ®Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÊªÎ®¥³¥¹¥È¾å¾º¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥Þ¥Æ¥Ï¥óÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊªÎ®ºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¿Í¤È´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°°æÊª»ºÎ®ÄÌ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊMRG¡Ë¤Ï¡¢µì»°°æ¿©ÉÊ¤äµìÊª»º¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊBLS¡Ë¤Ê¤É5¼ÒÅý¹ç¤«¤éÌó2Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¹ñ179µòÅÀ¡¢Æü¡¹¤ÎÇÛÁ÷¼ÖÎ¾¤ÏÌó6000Âæ¤òÍÊ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊªÎ®¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÇÛÁ÷»ö¶È¡¢´´ÀþÊªÎ®¡¢¹°èÊªÎ®¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¸þ¤±¶¦ÇÛ¤Ê¤É6ËÜÉôÂÎÀ©¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÇÛÁ÷¤È¡¢ÅìÀ¾¤Î¥Þ¥¶¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤¿´´ÀþÊªÎ®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÊªÎ®ÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï2024Ç¯ÌäÂê¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤äÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¡¢Ç³ÎÁ¹âÆ¤Ê¤É¡¢¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MRGÊªÎ®¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÊªÎ®´ë²èËÜÉô¤Î±ü½£ÂçÊåËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ëÏ«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹âÆ¤äËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾õ¤ÎÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡MRG¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤Åª¤ÊÊªÎ®²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¼«Æ°²½Åê»ñ¤È¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤´Ä¶À°È÷¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤Î´ú´ÏµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÎ®»³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°ÁÒ¸Ë¡¢GTP¡ÊGoods to Person¡Ë·¿¤Î»ÅÊ¬¤±¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÀÑ¤ßÉÕ¤±¤Ê¤ÉÀè¿ÊÅª¤Ê¥Þ¥Æ¥Ï¥ó¤òÆ³Æþ¡£ºî¶È¼Ô¤Î°ÜÆ°¤ä½ÅÎÌÊª±¿ÈÂ¤ÎÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÙÂÔ¤Á»þ´Öºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æþ²ÙÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ð¡¼¥¹´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ë¡À©²½°ÊÁ°¤«¤é¿ôÃÍ´ÉÍý¤òÅ°Äì¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¶ËÃ¼¤Ê²ÙÂÔ¤Á¤Ï¤Û¤ÜÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÈËË»´ü¤Î°ì»þÅª¤Êº®»¨¤Ë¤âÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤ÎºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊªÎ®´Ä¶¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇÅ¬²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê±ü½£ËÜÉôÄ¹¡Ë¡£
¡¡Âçºå¸òÌî¡¦ÀéÍÕÎ®»³¤ÎÂç·¿µòÅÀ¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥Þ¥Æ¥Ï¥óÀßÈ÷¤ÎÀ®²Ì¤Ïº£¸å¡¢³ÆµòÅÀ¤Ë²£Å¸³«¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤È¶¯¿Ù²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëµÙ·Æ¼¼¤Îºþ¿·¤äWi-FiÀ°È÷¡¢¥È¥¤¥ì²þ½¤¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤ëÅê»ñ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¡£¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌ¤Íè·¿Å¹ÊÞ¸þ¤±ÇÛÁ÷¤Ç¡¢¿åÁÇ¥È¥é¥Ã¥¯¤äB100¡ÊÇÑ¿©ÌýÍ³Íè¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ100¡ó¡Ë¼ÖÎ¾¤ò»î¸³Æ³Æþ¤·¤¿¡£CO2ÇÓ½Ðºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Ê¤ÉBCPÌÌ¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¥á¡¼¥«¡¼¤ä¼ÖÎ¾²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡Ç¼ÉÊ²ó¿ôºï¸º¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÆþ²ÙÉÑÅÙ¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎCO2ºï¸º¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼«¼ÒÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¶È²·¤È¤Î¶¨¶È¤ä»¨²ß²·¤Ê¤É°Û¶È¼ï¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡Íè´ü¤ÏÅý¹ç¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢MRG¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Îµ¡Ç½¤È²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£