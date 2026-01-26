¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¡¼±¼Ô¤Ï¡ÖÂÕËý¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ÎÃû¸õ¤ò»ØÅ¦
24Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¡¢23Ê¬¤Ë°ËÆ£ÍÎµ±¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Æ±¤¸¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½£¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤ë¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£2°Ì¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Ï¤Þ¤À8¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ï°ÂÂÙ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í3»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀÃæ¤ÈÆÃ¤Ë¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÃ¾¤Ó¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÕËý¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Á°¡¹Àá¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÀï¤Ç¤Ï17ËÜ¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï16ËÜ¤â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤éÈà¤é¤Ï¤â¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£ÆÃ¤ËÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤Î»þ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬É¬Í×¤À¡×(¥É¥¤¥Ä»æ¡ØSport Bild¡Ù¤è¤ê)
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¼¡¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¡¢28Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤ÎPSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥óÀï¡£´û¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾Ã²½»î¹ç¤È¤â¸À¤¨¤ë»î¹ç¤À¤¬¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¾¡Íø¤¬É¬Í×¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£