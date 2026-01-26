¡ÈÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤WAGS¡É ¥Ú¥Ã¥ì¤Î¸µºÊ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤µ¤ó¡¢¥Î¡¼¥Ö¥é¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ú¥Ã¥ì»á¤Î¸µºÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¿Í¥â¥Ç¥ë¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥ô¥¡¥ë¥¬¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¤â¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÈÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤WAGS¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÖ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Î¡¼¥Ö¥é¤Ç¶»¸µ¤òÂç¤¤¯¤Ï¤À¤±¤¿»Ñ¤ò60Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤³¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡ÖÎÏ¶¯¤¤Ê·°Ïµ¤¡¢ÁÇÅ¨¤À¡ª¡×
¡Ö¤ï¤¢¡¢ÀÖ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤è¡¢¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×
¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï2012Ç¯¤Ë¥Ú¥Ã¥ì»á¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å2022Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯¸å¤ËÎ¥º§¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£