¤¢¤Î¿É¸ý¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡ÖºÇ¹âµé¤Î»¿¼¡×¤òÂ£¤Ã¤¿·àÅªÃÆ¡¡¸ÅÁã¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ËÆ«¿ì¡Ö°ìÈÕÃæ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬½ÉÅ¨¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò3-2¤Ç·âÇË¤·¤¿¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¿É¸ý²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëOB¥í¥¤¡¦¥¡¼¥ó»á¤¬¡¢·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤òÀä»¿¤·¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î87Ê¬¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤¬¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁª¼ê¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¿´¤ò¤âÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ØSky Sports¡Ù¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ä¡Ä¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤À¡ª ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¡£¼Â¤Ë¸«»ö¤À¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¡¢·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ÇºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤ò¼êÊü¤·¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¡¢¼«¤é¤Î±¦Â¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿½Ö´Ö¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»á¤Î¾Î»¿¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤é°ìÈÕÃæ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÎÆÇÀå¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÇÂç¸Â¤ÎÉ½¸½¤ÇËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Î¸·¤·¤¤´ãº¹¤·¤¬ºÆ¤Ó¾Î»¿¤ËÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
