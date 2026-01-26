¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬½ý¿´¥Ö¥é¥Ò¥à°Ö¤á¤ë¥Ñ¥Í¥ó¥«ÈäÏª
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè21Àá¤Ç¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î47Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¼«¤éÆÀ¤¿PK¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢2-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÏPK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ò´º¹Ô¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMARCA¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤ÏPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Ä¾¸å¡¢¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½FW¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¡¢·¯¤Î¤¿¤á¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤á¤«¤ßÉôÊ¬¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄÂÎÀ©½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥Ð¥ó¥Æ¡¢¥â¥Ê¥³¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ò·âÇË¤·¡¢¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£