¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè21Àá¤Ç¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î47Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµ­Ï¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¼«¤éÆÀ¤¿PK¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢2-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£

¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÏPK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ò´º¹Ô¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMARCA¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤ÏPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Ä¾¸å¡¢¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½FW¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¡¢·¯¤Î¤¿¤á¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤á¤«¤ßÉôÊ¬¤Ë¥­¥¹¤ò¤·¤¿¡£

¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤¬½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ò¥à¤Ï¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤5¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤ÆÂç²ñÆÀÅÀ²¦¤ò¼õ¾Þ¡£¤·¤«¤·¡¢·è¾¡Àï¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÀï¤Ç¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆÀ¤¿PK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄÂÎÀ©½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥Ð¥ó¥Æ¡¢¥â¥Ê¥³¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ò·âÇË¤·¡¢¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£