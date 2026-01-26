¡Ö´°àú¤Ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¡×ÂçÃ«¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎMVD¼õ¾Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¡È»ÅÁð¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜ¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×
¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âÂçÃ«¤Î°¦¸¤¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä·®¾Ï¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î25Æü¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¡ÖMVD¡×¡ÊMost¡¡Valuable Dog¡¢ºÇÍ¥½¨¸¤¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¡©MVD¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡MLB¸ø¼°X¤Ç¤âº°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤¿ÂçÃ«¤¬ÊÒ¼ê¤Ë°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤â24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿BBWAA¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂçÃ«¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢´°àú¤Ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡¢´·¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤ÎMVP¼õ¾Þ»þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ËÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤¿»Ñ¤ò¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
