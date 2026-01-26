¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¡ÖDOOM¡×¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù
¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¢¤ëPineBuds Pro¤Ç¡ÖDOOM¡×¤òÆ°¤«¤¹¡ÖDOOMBUDS¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DOOMBUDS¤ÏÃ±¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¾å¤ÇDOOM¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶·ÐÍ³¤Ç¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DOOMBUDS
https://doombuds.com/
arin-s/DOOMBuds: doomgeneric port for the PineBuds Pro
DOOMBUDS¤Ï¡¢°Ü¿¢À¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ödoomgeneric¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·×»»»ñ¸»¤¬¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¾å¤ÇDOOM¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÃ±°ì¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÇÆ°¤¯¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡¢ÄÌ¿®¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢´ÉÍýÍÑ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÁàºîÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
DOOMBUDS¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢CPU¤ÎÆ°ºî¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÉ¸½à¤Î100MHz¤«¤é300MHz¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¾ÊÅÅÎÏ¥â¡¼¥É¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½èÍýÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ò²òÊü¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊRAM¤ò992KB¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¡£ËÜÍè4MB¤Î¥á¥â¥ê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëDOOM¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Äê¿ôÊÑ¿ô¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤«¤éÄ¾ÀÜÆÉ¤ß½Ð¤¹¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2.4Mbps¤ÎUART(¥·¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹)ÀÜÂ³¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÇÁü¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÂÓ°èÉý¤ÎÀ©¸Â¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËMJPEG·Á¼°¤Ç¤Î°µ½Ì¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ìó18fps¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤ÊÉÁ²èÂ®ÅÙ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë4MB¤ÎÆâÂ¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÍè4.2MB¤¢¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¡¼¥¿¤ò1.7MB¤Ë·ÚÎÌ²½¤·¤¿¡ÖSquashware¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½À®ÈæÎ¨¤ÏC¸À¸ì¤¬85.2¡ó¡¢C++¤¬10.9¡ó¡¢¥¢¥»¥ó¥Ö¥ê¤¬2.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹Àß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤éDOOMBUDS-JS¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÍøÍÑ¤·¡¢DOOM¤ò±ó³Ö¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£³«È¯¤Ë¤ÏDocker´Ä¶¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Windows¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐWSL2¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥Ó¥ë¥É´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢DOOMBUDS¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤ÏDOOMBUDS¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç²ÄÇ½¡£DOOM¤ò¥ê¥â¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎTwitch¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DOOMBUDSdotcom - Twitch
https://www.twitch.tv/doombudsdotcom