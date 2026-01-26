¡Úµð¿Í¡ÛÈÄÅìÍ¯¸è¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡ª¡×£Çµå¾ì¤Ç½éÎý½¬¡¡£Î£Å£×¥°¥é¥Ö¤Ë¹ï¤ó¤À¤â¤Î¤Ï¡©
¡¡µð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¤·¡¢¸ÅÁã¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëÀô¤È¤È¤â¤Ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î´¶³Ð¤Ç¡£¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤¬¡¢ÀÎ¤«¤éÃç¤Î¤¤¤¤Àô¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¶¯¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹ºê¸©Æâ¤Ç¸µÆ±Î½¤Îºå¿À¡¦ÂçÃÝ¤È¹çÆ±¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡ÖËÍ¤Ï¡Ê°éÀ®¤È¤¤¤¦¡ËÎ©¾ìÅª¤Ë¤â£²·î£±Æü¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Çº£Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥ß¥º¥Î¼Ò¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤â¿·Ä´¤·¤¿¡£¿§¡¢·¿¤Ïºòµ¨¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥°¥é¥Ö¤Î³°Â¦¡¢¿Æ»ØÉÕ¶á¤Ëµð¿Í¤Î¡Ö£Ù£Ç¡×¤Î¥Á¡¼¥à¥í¥´¤ò»É¤·¤å¤¦¡£¤³¤ÎÆüµå¾ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¸µ¡¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎµåÃÄ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÄÌ»»£±£±£´ÅÐÈÄ¡£Ä¾¶á£²Ç¯¤Ï£±·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹â¾¡Î¨¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸½¾õ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³«ËëÅê¼ê¸õÊä¤Î»³ºê¤Î¤ß¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ï²£°ìÀþ¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤¬»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¡¢¤µ¤é¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¤Ä¤«¤à²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¢¡ÈÄÅì¡¡Í¯¸è¡Ê¤Ð¤ó¤É¤¦¡¦¤æ¤¦¤´¡Ë£±£¹£¹£µÇ¯£±£²·î£²£·Æü¡¢ÆÁÅç¡¦ÌÄÌç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£°ºÐ¡£ÌÄÌç¤Ç£²Ç¯½Õ¤«¤é£´µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡££Ê£ÒÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¡££±·³ÄÌ»»£±£±£´ÅÐÈÄ¤Ç£±£°¾¡£±¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£±¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£·£¸¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£